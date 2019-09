Año I después de Juan Carlos

Será imposible hablar del COAC 2020 sin recordar a Juan Carlos Aragón. Su repentina muerte el pasado mes de mayo causó honda pena en el mundo del Carnaval y el Falla lo echará de menos. Su comparsa no estará en las tablas del Gran Teatro y prepara una nueva antología del coplero. Dicho esto, la maquinaria carnavalesca no se para y la modalidad que más pasión despierta entre los aficionados calienta motores. La afición podrá celebrar al menos el regreso de Tino Tovar con ‘Oh capitán, my capitán’, tras un año ausente. Su última comparsa fue ‘Tic-Tac, Tic-Tac’ en 2018.

Realizando un repaso según la clasificación del último Concurso de Agrupaciones, la comparsa ganadora, ‘Los carnívales’, de Antonio Martínez Ares, toma el nombre de ‘La chusma selecta’, un claro guiño a Aragón y su primer libro: ‘El Carnaval Sin Apellidos. Un arte mayor para una chusma selecta’. Defenderá el tercer premio de 'El marqués de Cádiz' David Márquez ‘Carapapa’ con un renovado grupo, aunque manteniendo a Paco Trujillo ‘Catalán’ como director. La comparsa se llamará ‘La canción de la laguna’. Cierra el cuarteto finalista la comparsa de Ángel Subiela, ‘Chapa’ y ‘Noly’, que aún no ha anunciado cómo se llamará para 2020.

Punteras sin nombre Las comparsas de Ángel Subiela y Kike ‘Remolino’ no han anunciado todavía sus nombres para 2020.

De los seis grupos que se quedaron en las semifinales, cuatro ya han anunciado el nombre. La revelación de 2019, la denominada Comparsa de la Cantera como ‘Los niños sin nombre’, pasa a llamarse ‘La ciudad de Dios’; la comparsa de Faly Mosquera, ‘Chato’ Ramírez y Tomy Alemania, ‘La manada’ en 2019, será ‘Los salvajes’; Fran Quintana prepara ‘Los pacientes’ para relevar a ‘Los buscadores; y Germán García Rendón aparca el sello ‘OBDC’ (el año pasado ‘OzBDC’) para dar paso a ‘Los resilientes’. Aún no se conoce el nombre de la comparsa de Kike ‘Remolino’, ‘La luz de Cádiz’ el pasado COAC, y la comparsa de Alcalá de Guadaíra que fue ‘La tierra prometida’, con letra del gaditano Luis Rivero, anunciaba hace unos meses que no es estará en el Falla el año que viene.

En la lista de las que se quedaron en cuartos de final una de las agradables sensaciones de los últimos años ha sido la comparsa de Tocina (Sevilla), que llegó a las semifinales en 2018 con ‘Pueblo llano’ y en 2019 fue ‘A base de palos’. Con música de Jose Mari Barranco 'El lacio' y letra de Antonio Bazalo 'Pipi' llevarán al Falla ‘Los tocaos del ala’. Asimismo, la comparsa de Pepito Martínez y Ramón Ruiz Lorenzo, en 2019 ‘Músicos sin fronteras’, pasa a llamarse ‘Mi reino en tus manos’. Iván Romero y Nono Galán separan sus destinos después de crear este año ‘¿Te lo cuento o te lo canto?’. El primero de ellos sacará ‘Quieto todo el mundo’. El segundo ficha como letrista de la comparsa portuense ‘La Cosita Nostra’, con música de Vicente Esquerdo y dirección de Antoñito Rico. También, la comparsa femenina que fue ‘Lasss envenenássss’ cambia de autor. Quique Parodi y Rafael Castro ‘Yiyo’ sucederán a Juanma Romero Bey para sacar 'El pozo de las mareas'.

Regresos y ausencias Vuelven Jona Pérez y Luis Ripoll a la autoría. Además del grupo de Aragón no estarán en el Falla la comparsa de Nene Cheza y la de Alcalá de Guadaíra.

Del resto de cuartofinalistas se conoce que Nene Cheza se toma un año de descanso tras llevar al Falla en 2019 ‘El cerrojero’. No han anunciado sus nombres las comparsas de Jesús Monje, que fue ‘El jurado’; la de Barbate, que se llamó ‘La sagrada familia’; la de Ceuta, ‘Los del ferry’ este año; y la de Ronda, que concursó como ‘El arrecife’

Entre las novedades, Jonathan Pérez ‘Jona’ regresa a la autoría cuatro años después para sacar ‘Los aislados’, tras varios carnavales como componente de la comparsa de Subiela. Su última agrupación fue ‘Los malos del cuento’ en 2016. Igualmente vuelve al sendero de las coplas todo un ilustre como Luis Ripoll, que compondrá la comparsa de Sevilla ‘La culpa es mía’, con dirección del gaditano David Aparicio. Con parte de esta comparsa ya sacó en 2015 ‘Los mindundis’.