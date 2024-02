Germán García Rendón: "Ha sido doblemente gratificante, me ha servido de desahogo y a la gente le ha servido de ayuda"

Germán García Rendón ha salido del pase de semifinales reafirmándose en la idea que trae con su comparsa 'Donde fuimos felices', inspirada en su propia experiencia vital, "pues buscaba la verdad en mi repertorio, porque yo me nutro de las circunstancias personales para escribir y yo he pasado por estos procesos como mucha gente y el Carnaval me ha servido como un desahogo y a mucha gente le ha servido como ayuda, como una manera de sentirse identificado por el hecho de que el Carnaval le ponga voz a su circunstancia. Para mi ha sido doblemente gratificante".

En esta línea, esta comparsa que ahonda en la salud mental y que tal y como explica en el repertorio le ha servido de terapia, le ha cantado en el segundo pasodoble al suicido para "que se rompa el tabú, que en otros países se empieza a hablar desde el punto de vista de la prevención, y aunque con la irrupción de internet se habla más del tema, desde la sociedad debemos intentar que se hable más, que se haga más fuerte para prevenir".

A un posible paso de la gran final del viernes, sabe que "no es un premio que dependa de nosotros, pero al final te sientes reconfortado cuando la gente te acoge con este cariño, que ha sido muy impresionante, pero si estamos el viernes pues mucho mejor".

El gran salto lo dio en 2016 con 'OBDC La vida es bella', que ya entró en semifinales, consolidándose con 'OBDC La última flor'. En 2019, comienza a apostar por la experiencia en el grupo con 'OzBDC', una etapa que completó con 'Los resilientes', 'Los conquistadores' y 'Los trampucheros'. Ideas claras, un estilo propio y letras muy críticas, aunque sin olvidar la importancia del gaditanismo en las coplas, son las bases de una comparsa que esta vez espera deshacerse de los clichés y las etiquetas.