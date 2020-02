“Escribo lo que siento, a veces olvidándome del Concurso”

David Márquez Mateo tenía a una espectadora muy especial en el patio de butacas. María, su hija de dos años, la protagonista del primer pasodoble interpretado por su comparsa. “A la cuarta o quinta vez pude terminar de cantarle el pasodoble y le gustó”, decía nada más terminar la actuación.

David Carapapa estaba satisfecho de un pase muy completo y reconocía que las letras de sus pasodobles siempre son “muy personales”. “Es que yo escribo lo que siento. A veces me olvido del tema del Concurso, evidentemente el de mi niña no es para concursar, porque la letra dice lo que dice y es para nosotros. No obstante si al compartirlo conseguimos que le guste a la gente pues estupendo. Pero a mí me gusta escribir lo que siento y lo que me rodea”.

El año de ‘Los chatarra’ ya David escribió un hermosísimo pasodoble en el que un padre se despedía de su hija a la que llevaba al altar. “Bueno, ahí hablaba de un caso hipotético. Antes de tenerla ya tenía ese miedo a alejarme de ella y ahora pues mucho más, es la verdad”.

Al preguntarle cómo está viviendo su hermano Javi estos años alejado del Falla indicó que “le ha gustado la comparsa, lo que pasa que está un poco desvinculado. Terminó cansado de todo esto”.

Ese cansancio, de momento, no parece afectar lo más mínimo a David. “Bueno, actualmente estoy bien, estoy a gusto, pero nunca se sabe las vueltas que puede dar la vida. A ver cómo va el tema laboral. De momento estoy muy contento con el grupo y tengo ganas de seguir”.

Eso sí, David Carapapa reconoce estar centrado en la modalidad de comparsas. “Me veo más en comparsa que en chirigotas ahora mismo, que lo tengo ahí aparcado. Nunca se sabe qué pasará en el futuro pero ahora mismo no me veo volviendo a la chirigota”.