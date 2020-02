La chirigota del 'Cascana' llama "oveja negra del rebaño de Dios" al obispo de Cádiz

La chirigota de Juanlu 'Cascana', 'Aquí estamos de paso', no suele dejar indiferente a nadie. Después de la polémica suscitada por su recreación de una procesión en el Falla, que obtuvo el rechazo del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, interpretó en su pase de semifinales un pasodoble, el segundo, que resultó ser una dura crítica al Obispado de Cádiz y a su cabeza visible, el obispo Rafael Zornoza. La letra comienza, curiosamente, con alabanzas al Papa Francisco, del que aseguran que "si por él fuera habría menos pobres", para después asegurar que "en cambio a Cádiz le ha tocado un Obispado que no merece, no ayuda a los necesitados mirando por sus intereses".

La copla continúa diciendo que el Obispado "tiene pisos por todas partes", que son "pisos que se pudren cerraos mientras hay pobres en las calles". El remate del pasodoble está dirigido de manera contundente a Zornoza. ""En este rebaño de Dios es usted la oveja negra, ojalá Dios sea verdadero y te cobre desde el cielo lo que has hecho tú en la tierra".