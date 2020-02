"A Cascana nadie lo ha echado de la cofradía, porque no era hermano, ni de la cuadrilla, porque se marchó él"

"A Cascana nadie lo ha echado de ningún sitio. Ni de la cofradía, porque nunca ha sido hermano, ni de la cuadrilla de cargadores porque se marchó él por propia voluntad hace meses”. Así de contundente se ha mostrado esta mañana Ignacio Ortiz, hermano mayor de la hermandad de la Borriquita cuando este medio le ha preguntado por la polémica originada tras la actuación de la chirigota ‘Aquí estamos de paso’ y la posterior difusión en redes sociales y en algunos medios de comunicación de la noticia de que Juanlu Cascana había sido expulsado de dicha cofradía.

“Yo no sabía que este hombre, manigueta del paso de palio de nuestra hermandad, salía en Carnaval. Yo no lo conocía de eso sino de verlo en nuestro paso”. Pero nunca ha sido miembro de la cofradía, repetía el hermano mayor de la Borriquita. “La cuadrilla de los hermanos Martín es quien lleva el palio, y ahí nosotros ni entramos ni salimos. Cada año hay altas y bajas, es algo en lo que la junta de gobierno de la hermandad no entra. Ellos tienen muchas años de experiencia en nuestra Semana Santa y cuenta con un colectivo de entre 120 y 130 hombres para cargar los pasos”.

Según han confirmado diversas fuentes a este diario fue el propio Juanlu Cascana quien hace un par de meses anunció a los hermanos Martín su intención de “alejarse” de la cuadrilla en este año. “Igual se veía venir lo que podía pasar y prefería no estar, pero de la cuadrilla no lo ha echado nadie”, comentaban otras fuentes.

Mientras que desde el mundo del Carnaval han llovido los apoyos a Cascana, incluso en forma de pasodoble de Martínez Ares, quien confesó que aunque no comulga con su forma de proceder sí que apoya la libertad de expresión de nuestra fiesta, desde el mundo cofrade se piensa que se ha manipulado la información y que “desde el primer momento este hombre está adjudicándose el papel de víctima para un Concurso de Carnaval que a nosotros ni nos va ni nos viene”, decían otras fuentes consultadas por este medio que preferían permanecer en el anonimato.

Por su parte el hermano mayor de la cofradía insistía en que la polémica “nos es completamente ajena”, si bien puntualizaba que “es muy fácil criticar a instituciones como las cofradías con letras vacías y fáciles, mientras que nadie se ocupa de la labor social que hacemos a lo largo de todo el año. Poner una procesión en la calle o realizar nuestros cultos internos son solo una parte de la tarea que las hermandades de Cádiz hacen. Ayudamos a muchas personas, pero lo hacemos en silencio, sin alardear, aunque eso no da puntos en un concurso claro”.

También indicó que “nosotros no sabíamos la idea de chirigota que iba a sacar esta persona, pero lo que sí pensamos es que hay que ser consecuentes con tus ideas. No se puede arremeter contra todo. Que lleve un cristo y una virgen en escena más que ofendernos lo que hace es sorprendernos. Pero lo que tienen que tener muy claro los que defienden la libertad de expresión es que la misma libertad tiene este hombre para sacar su chirigota que nosotros a tomar las decisiones que quisiéramos. La libertad se gana con el respeto, y para mí debe haber unos límites”.

Esta noche Cascana y su grupo volverán a cantar en el Falla, donde muy posiblemente introduzcan en su repertorio alguna alusión a la polémica surgida y que incluso ha traspasado las fronteras de la provincia para ser publicadas por medios nacionales como El Periódico de Cataluña.