Kichi defiende el humor "golfo" y "libre" de la chirigota de Cascana

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', ha defendido el humor "golfo, irreverente y molesto" que siempre ha llevado a cabo la chirigota del Cascana tras la polémica surgida con 'Aquí estamos de paso'.

"Y aunque pueda arañar, lo bonito del Carnaval, lo bonito de Cádiz y lo bonito de nuestras fiestas es que no se debe a nadie, que no le teme a nadie, que no hay yugo que pueda coartarlo.Porque es libre. Y esa libertad, aunque a veces suponga un esfuerzo porque te hiera a ti directamente, debemos protegerla siempre como nuestro mayor patrimonio", ha manifestado el alcalde a través de sus redes sociales.

González entiende que aunque "a veces el humor hiera sensibilidades, irrite y enfade, una sociedad es más diversa, más justa y más libre cuando prevalece la libertad de humor sin censuras ni revanchas". "Si me preguntan a mí por el humor que quiero, elegiría un humor de abajo hacia arriba, de vulnerables hacia poderosos, de los 'nadies' de Galeano frente a quienes mandan. Pero sobre todo, si me preguntan por el humor que quiero, elegiría que fuera libre", inicia un mensaje que termina con ánimos a Cascana y un "viva la chirigota".

El Secretariado Diocesano de Hermandades y el Consejo de Hermandades de la capital gaditana emitieron un comunicado conjunto mostrando su malestar por la chirigota que parodia una procesión de Semana Santa. Luego, Protección Civil achacó problemas de seguridad en los pasos que saca a escena la agrupación, que defiende que cumple la normativa de seguridad.