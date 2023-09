Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2024: tres reuniones después la vida sigue (casi) igual

Tres reuniones después de la primera que mantuvo el nuevo Consejo de Participación del COAC -la última de casi tres horas- han servido para certificar que (casi) nada va a cambiar en 2024 con respecto a la edición de 2023. Se veía venir dado el reciente aterrizaje del equipo de Gobierno tras las elecciones de mayo y las tempranas fechas del Carnaval que viene, lo que obliga a adelantar el Concurso.

Principalmente no va a variar la estructura del COAC, pero tres encuentros después aún no se sabe cómo de largas serán las funciones, que era la máxima preocupación de los grupos participantes, de los colectivos que integran el Consejo y del Ayuntamiento, el organizador, para hacerlas más ágiles y no convertir los finales de sesión en un suplicio desértico. Porque para conocer cómo serán esas funciones debe saberse qué número de agrupaciones se inscriben. Y para que se produzca la inscripción debe estar aprobado el reglamento, aún por cerrar. Condiciones y requisitos propios de un certamen de lo más peculiar.

La última reunión del lunes sirvió para elegir presidentes del jurado en adultos y en la cantera, para decidir incluir en el reglamento la regulación de la publicidad, según la Ley, en el escenario por parte de las agrupaciones y para dejar como estaban las cuatro fases (preselección, cuartos, semifinales y final) y el máximo de cuatro grupos en esta última, ambas cuestiones defendidas por las asociaciones de chirigotas, comparsas y coros y el grupo municipal de Adelante Izquierda Gaditana.

Los cuartetos, por su parte, entendían que la mejor manera de que las sesiones fueran menos plomizas, y atendiendo a la posibilidad de un calendario muy comprimido por las tempranas fechas del Carnaval, para 2024 se podía suprimir la fase de cuartos y ampliar en más días las semifinales, reconfigurando el reparto económico para no perjudicar a aquellas agrupaciones con habitual presencia en cuartos que con la supresión de esta fase podrían quedarse en el corte.

Las sesiones no comenzarán más tarde de las 20.00 y no se descarta a las 19.30

También se habló el lunes de que las sesiones no comiencen más allá de las 20.00, e incluso con aceptación a una propuesta de adelantarlas a las 19.30. Lo que no saldrá adelante es la colocación de sesiones de tarde y noche en los fines de semana. La normativa obliga a que haya al menos dos horas entre función y función para acondicionar el teatro. Este espacio de tiempo separaría mucho ambas funciones y obligaría a la de tarde a empezar demasiado pronto.

No se ha decidido nada aún en cuanto al cupo de agrupaciones por modalidad que pasen a cuartos y a semifinales. Comparsas y chirigotas quieren que sea un número general de grupos y no compartimentado en modalidades, que es lo que los coristas quieren que se mantenga.

En cualquier caso, los colectivos y el propio Ayuntamiento se emplazan a trabajar con tiempo para realizar una importante remodelación del COAC para 2025. Decía uno de los representantes de los colectivos al acabar el encuentro del lunes: “Nada nuevo, la misma historia. Llegaremos a septiembre de 2024 y dirán otra vez que no hay tiempo y que el modelo no se toca”. Lo ideal sería encontrar una fórmula de concurso para muchos años, pero esa es, a la vez que una esperanza, la gran utopía del Carnaval gaditano.