Colectivos y nuevos Consejos del Carnaval de Cádiz: dudas y esperanzas

Unas debutan y otras tienen ya muchos tiros dados en esto de la organización del COAC y el Carnaval en la calle. La mayoría de las asociaciones consultadas muestran su esperanza de que funcionen los consejos participativos creados y anunciados por el Ayuntamiento de Cádiz el pasado viernes con el objetivo de diseñar la fiesta grande de la ciudad en 2024. Incluso las hay que dudan de la operatividad de un consejo del COAC con diez colectivos.

“En un principio habrá que conceder el beneficio de la duda a esta nueva fórmula, aunque no sé si puede ser operativo un consejo con diez colectivos”, señala Antonio Procopio, presidente de la Asociación de Coristas Gaditanos (Ascoga). Y apunta que “desde luego, Ascoga colaborará en todo lo que pueda para engrandecer el Concurso y el Carnaval”. “Las propuestas las debatiremos en nuestra asamblea y se llevarán a este consejo”, añade antes de agradecer “la inclusión de los coristas en el Consejo del Carnaval en la calle, que es una reivindicación nuestra de hace mucho tiempo”.

Miguel Villanueva. Presidente de la Asociación de Autores. "Nos pronunciaremos cuando comprobemos que se defienden los derechos de los autores”

Un histórico en estas citas carnavalescas de despachos es Miguel Villanueva, presidente de la Asociación de Autores. Recuerda que “el COAC es un concurso de Coplas. Y sin autores no hay Coplas ni concurso. Así que nosotros nos pronunciaremos cuando comprobemos que se respetan o no, las opiniones, y sobre todo los derechos de los autores y sus agrupaciones”.

Villanueva se refiere también al Carnaval callejero. “En esta ciudad hay muy mala memoria. Se les ha olvidado la Coordinadora del Carnaval en febrero que fue en gran parte quién impulsó y articuló hace dos años un carnaval popular en febrero con cero mil cero ciento euros y sin ayuda de los políticos”.

Beatriz González. Asociación Cádiz Mujer y Carnaval. "La visión feminista choca a mucha gente, pero podemos aportar ideas interesantes”

La Asociación Cádiz Mujer y Carnaval debutará en asuntos organizativos de la fiesta tanto en el COAC como en la calle. “Nos parece una buena idea, ya que tenemos muchas compañeras que pueden aportar ideas con perspectivas feministas”, destaca su presidenta, Beatriz González. Y recuerda que “en las asociaciones siempre hubo escasa o nula participación femenina y también en la organización del concurso. Nunca está de más escuchar más voces ahora que es un consejo consultivo. Podemos aportar mucho”.

Defiende González que el Carnaval “es un reflejo de la sociedad y entendemos que hay cosas que mejorar. Y también sabemos que la visión feminista choca a mucha gente que no se quiere dar cuenta, pero creemos que es importante aportar al COAC algunas ideas para que luego no nos echemos las manos a la cabeza recordando lo que se ha visto en los últimos concursos”.

Antonio Montiel. Presidente del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz. "Esperemos que los colectivos luchen por el bien común y no solo por sus intereses”

El Carnaval evoluciona y afortunadamente ha entrado mucha gente joven que entiende la igualdad. Siempre es bueno pararse, pensar y reaprender. En el Carnaval hay cosas normalizadas que no deberían ser así. Por ejemplo en cuanto a letras que no se deberían escuchar ya”, concluye Beatriz González.

La Asamblea de Antifaces de Oro también estará representada en el Consejo del COAC. Su presidente, Antonio Rivas, admite que “habrá dar un voto de confianza. Puede ser el equilibrio necesario entre un Patronato ejecutivo y unos foros que no cuajaron”. A su juicio “podrá funcionar bien si todos los colectivos vamos a una, en consenso. Esa será la mejor manera para ser escuchados en este consejo y que el Ayuntamiento acepte nuestras ideas”.

También se estrenará el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz. “Veo justa nuestra presencia, pues no en vano estamos todo el año trabajando por el Carnaval. Además, podemos presumir de no ser juez y parte”, asegura Antonio Montiel, presidente del colectivo. Agradecido por “la confianza” mostrada desde el Ayuntamiento Montiel no considera que sea un número excesivo de asociaciones al ser solo un consejo consultivo. “Al menos deberá mejorar a los foros, que no dieron resultado”, apostilla. Y se despide avisando: “Deseamos que los colectivos trabajen por el bien del Carnaval y de la ciudad y no solo pensando en sus intereses”.

Jesús García. Presidente de la Federación Provincial de Peñas. "Incluir a las agrupaciones del COAC en el Carnaval de la calle es una buena idea”

Según Jaime Fernández de la Puente, presidente de la recién creada Asociación de Chirigotas de Cádiz, “es bueno dar voz a todos los colectivos, aunque personalmente dudo de que sea operativo con diez. Vamos a ver las primeras reuniones como se desarrollan”. El representante de los chirigoteros espera que las reuniones “no sean un guirigay y que no haya colectivos que solo quieran arrimar el ascua a sus sardinas”. Y estima que es “buena idea” incluir “a nuestros colectivos en el Consejo del Carnaval en la calle”.

Del Carnaval en la calle saben mucho las peñas. La Federación Provincial que las aglutina tiene como presidente a Jesús García, más conocido como Mané. “Habrá que ver cómo se articula y cómo se desarrolla, pero de entrada parece una buena idea. Se aleja de lo último, de los foros que no tenían ni pies ni cabeza y eran una farsa”, afirma rotundo. Reconoce que le ha parecido “una buena idea” incluir en el Consejo del Carnaval en la calle a las asociaciones que representan a las agrupaciones del COAC. “Era una reivindicación nuestra de hace tiempo. Era absurdo no contar con ellas cuando sin ellas hay muchas actividades que no se celebrarían. Aunque, de la misma manera, las entidades que hacemos el Carnaval en la calle también podríamos opinar del Concurso del Falla, porque el producto final de ese concurso es el que va a la calle”, concluye.