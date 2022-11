Chirigota 'Yo pa un día no vengo'

Servando Sabajanes, uno de los autores más diferentes del Carnaval de Cádiz, vuelve al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla tras ausentarse desde 2014, cuando presentó 'Los recomendaos'. Lo hará con una chirigota de San Fernando junto a Jesús Montero y Pablo de la Rosa para concurrir con 'Yo pa un día no vengo'.

De esta forma, se retoma un proyecto que estaba previsto para 2022, pero que quedó paralizado por la pandemia.

Los caminos de Sabajanes y De la Rosa (un apellido mítico en el Carnaval cañaílla, sobre todo por su enorme labor en la cantera) se vuelven a unir 19 años después. La última vez que participaron juntos fue en el año 2004 con 'Onda Televisión presenta Hotel Atlant', cerrando una etapa de tres años en la que también sacaron 'Los hombres de Harrison (TEO)' y 'La basura del Carnaval'.

Servando Sabajanes se hizo famoso en la fiesta por darle una vuelta de tuerca al surrealismo que empezó a emerger a finales de los 80 y tuvo una especial importancia en los años 90. Sabajanes llevó el humor absurdo a su máximo exponente con chirigotas como 'Esto no es normal', 'Los ná', 'Los del gallinero', 'Semos diferentes', 'Los verdes' y 'The drascuin'. Chirigotas como esas ya no se han vuelto a ver en el Falla, aunque Sabajanes ha intentado respetar esa forma de humor que juega al filo de la navaja por lo arriesgado que es.

A su lado estará Jesús Montero, que en 2020 fue autor de la chirigota 'Los Juaquín-Dead'.