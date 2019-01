"Esto es otra historia". José Manuel Díaz 'Chipirón', mayormente conocido como comparsista, regresa a una modalidad que no le resulta nueva. Ya salió en 1991 con 'El ladrón de Bagdag y to los demás de mentida' y en 1992 con 'Las carabelas de Colón que ni lava blanco ni ná'. Pero fichar tocando la caja por la chirigota del Selu "es jugar en otra Liga". Chipi decía antes de actuar con 'Los quemasangre' que el grupo le ha acogido "como a uno más desde el principio". Entrar en este consagrado equipo le ha supuesto "vivir una experiencia nueva, otra manera de ver el Carnaval y de afrontar los ensayos".

A Chipi, que viene de la modalidad más pasional, le ha sorprendido, para bien, "la armonía y el buen ambiente entre las chirigotas". No pisaba el Falla desde que saliera en 'Los Doce' en 2016. "No creo que vuelva a la comparsa", aseguraba tras haber probado este año con Selu. Y ha llegado para quedarse. "De aquí, si no me echan, es difícil que me mueva", concluyó.