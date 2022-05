Cazalilla: "La campaña contra la carpa de Carnaval ha estado respaldada por la oposición"

Aunque la concejala de Cultura y Fiestas no pretende "responsabilizar a los vecinos de Cádiz", Lola Cazalilla valora que "no se puede negar que un sector vecinal ha sido parte sustancial de una campaña en contra de la carpa" y que esta misma campaña "ha estado respaldada por la oposición".

La edil precisa "no es una crítica a la actitud vecinal, que entendemos que puedan expresar su preocupación y es hasta comprensible" pero no por ello deja de señalar que esas voces discordantes han creado "un alarmismo no fundamentado sobre los aspectos técnicos de la carpa, y esto ha generado inseguridad e incertidumbre a empresarios interesados en su licitación, tal y como nos lo han trasladado los propios empresarios", explica sobre el hecho de que la licitación de este elemento de ocio de las fiestas carnavalescas haya quedado desierto.

"El escenario no era amable para ellos, y eso los empresarios lo han tenido en cuenta a la hora de valorar si embarcarse o no en una inversión tan alta como ésta", lamenta Cazalilla que no olvida señalar la actitud de la oposición y el revuelo mediático en esta polémica.

"Esta campaña también ha estado respaldada por la oposición, que como ya es sabido ha querido boicotear en todo momento este Carnaval, al igual que prácticamente todo lo que organiza el Ayuntamiento para estas fiestas. Asimismo, algunos medios de comunicación han contribuido a esa campaña de alarmismo en contra de la carpa", asegura.

La concejala recuerda que la ubicación "no se eligió por capricho" sino porque "no existía otro espacio en la ciudad", "ni otra alternativa mejor para la carpa en la ciudad".