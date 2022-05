La oposición frena a Lola Cazalilla por las excusas ante la ausencia de la carpa de Carnaval

No dudó la concejala de Fiestas del Ayuntamiento, Lola Cazalilla, en culpar directamente a los vecinos del barrio de Santa María (o a sus representantes), a “ciertos” medios de comunicación y a la oposición municipal como responsables de que ninguna empresa haya mostrado interés por explotar la carpa de Carnaval de este año tras la polémica generada por su ubicación junto a la Cuesta de las Calesas. Y la oposición ha salido en bloque para afear esas declaraciones y señalamientos y pedir más “autocrítica” al gobierno municipal. De hecho, los grupos municipales PP, PSOE y Cs consideran que el hecho de que el concurso haya quedado desierto responde a un nuevo problema de gestión del gobierno local y no a culpables externos.

Los más críticos con Cazalilla y, por añadidura, con el alcalde de la ciudad, José María González, han sido los concejales del PP, que mostraban su sorpresa por las declaraciones del gobierno local. “La premisa es que parece que Kichi no tiene responsabilidad en nada de lo que pasa en Cádiz, pero es el alcalde desde hace 7 años. Si no hay carpa, los vecinos; si la compañía eléctrica que él preside mete un tarifazo, el oligopolio; si se pierde la bandera azul, los barquitos de La Caleta. Da lo mismo que esté de baja, que esté viendo la tele o que esté haciendo lo que quiera que haga; no es responsable de eso ni de nada”, critica el PP a raíz de las declaraciones de la carpa donde “repartían culpas a diestro y siniestro” en lugar de asumir “su enésimo fracaso de gestión a la hora de tramitar un expediente”.

“El año que más tiempo han tenido para organizar esto que se empeñan en llamar Carnaval es el que menos han hecho. Desde septiembre que tomaron la decisión de no celebrar el Carnaval en febrero han tenido ocho meses; y resulta que no hay carpa, no hay pliego de seguridad en el Falla, no hay servicio de barra cuando ya las restricciones por el Covid han caído; el cartel oficial salió hace diez días, y a dos semanas de empezar la que se supone fiesta grande de la ciudad no hay programa oficial; los hosteleros han tenido que pedir las barras sin saber dónde y cuándo hay actividades. Es el triple salto mortal a la ineptitud”, ha afirmado el concejal José Manuel Cossi, que ha trasladado su apoyo a los vecinos señalados por el gobierno de Kichi y por la concejala Cazalilla, “que lo único que han hecho es defender la participación que ellos abanderaban tanto hace unos años”.

“¿Qué había de malo en consensuar con la federación de vecinos la ubicación, explorar alternativas o pedir opinión?”, se pregunta Cossi, convencido de que había otras alternativas para el montaje de la carpa. “Pero había que buscarlas con tiempo, negociar con otras administraciones y prever, con meses de anticipación, este y otros problemas que han surgido y van a surgir, pero están empeñados en demostrar que a flojos no les gana nadie”, concluye.

“No siempre se puede echar la culpa a otro”, ha afirmado sobre esta polémica el portavoz del PSOE, Óscar Torres, que ha reclamado más “autocrítica” al gobierno de Kichi. “Lo fácil es siempre echar la culpa a otro”, insiste Torres, que en contra de esta vía reclama “trabajar con más transparencia y con mayor participación ciudadana” para “solventar muchos de los problemas que surgen en el día a día de la ciudad, porque no olvidemos que la administración local debe ser escudo de los vecinos y no enemigo”. Además, el portavoz socialista ha señalado que las zonas de ocio durante el Carnaval son una de las demandas de la población más joven “pero debe existir una convivencia y, ya que se ha dado esta circunstancia y no habrá carpa, buscar alternativas para que el ocio sea mucho más que facilitar el consumo de alcohol hasta la madrugada”.

Ciudadanos, por su parte, también pedía a la concejala de Fiestas que no “atacara a las asociaciones de vecinos de la ciudad para intentar ocultar su fracaso”. “No se le puede estar echando constantemente la culpa a los demás para tapar su incompetencia, por lo que le aconsejamos que asuma su responsabilidad y se dedique a trabajar para buscar soluciones que contenten a todas las partes en vez de funcionar a base de imposiciones”, trasladaba la concejala Carmen Fidalgo, que define a Cazalilla como “la concejala que nunca escucha y que parece que vive del enfrentamiento y de hacer propaganda en las redes sociales”. “Ya estamos acostumbrados a que lo haga con la oposición, pero lo que no le vamos a permitir es que lo haga con los vecinos de la ciudad, a los que solo quiere tratar si son afines, despreciando a todo aquel que le haga una crítica, por mínima que sea”, sentenciaba la edil de la formación naranja.

Para este grupo municipal, lo ocurrido con la carpa es un reflejo de los problemas derivados del cambio de fecha del Carnaval. “La importancia que tiene la fiesta gaditana hace que no tenga competencia con el resto de carnavales. Sin embargo, ahora nos encontramos en un periodo de ferias en muchas localidades andaluzas, por lo que Cádiz no goza del privilegio que tiene frente al resto en el mes de febrero”, analiza Fidalgo, que señala también “las ansias recaudatorias de este Ayuntamiento” como causa de que la licitación de la carpa “no haya sido atractiva”.