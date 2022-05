Carnaval de Cádiz: Los periodistas no tendrán acceso a las zonas de escenario y camerinos del Falla

A horas para el inicio del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval, las restricciones planteadas por el Ayuntamiento de Cádiz en materia de prevención de covid-19 dejan fuera de la zona de escenario y camerinos a los profesionales de los medios. Para evitar esta situación sin precedentes y cuando las restricciones por Covid son las más bajas, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) y la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) han hecho pública esta situación ya que presentaron una propuesta al Ayuntamiento que no ha sido atendida.

Así, los colectivos de periodistas advierten que con esta situación" se perjudica el trabajo de los profesionales de los medios de comunicación" que cubren este año el concurso de agrupaciones del carnaval de Cádiz y que además "se empobrece la información" que llega a la ciudadanía sobre el mismo.

Actualmente sólo puede trabajar en estos espacios Onda Cádiz, poseedora de los derechos, por lo que el resto de medios "tendrá que renuncia a narrar en directo lo que sucede una vez finalizan las actuaciones y no tendrán acceso a los detalles que nutren las crónicas de ambiente del concurso" que tanta información relevante y tanto valor añadido aportan a los contenidos.

"Somos conscientes de la situación excepcional del concurso de este año y de la responsabilidad del Ayuntamiento para la seguridad de todas las personas implicadas en el mismo. No obstante, no estamos de acuerdo con esta medida cuando las restricciones son las más bajas desde que comenzara la pandemia, ya que los riesgos de contagio que ofrece un grupo limitado de trabajadores son mínimos en comparación con otros factores del día a día", argumentan.

La propuesta presentada por APC y CPPA, y que no ha sido aceptada, incluía que los colectivos de periodistas asuman el compromiso de que, aunque legalmente no sea necesario, "se pida como requisito un test de antígenos negativo para acceder a esta zona y el uso obligatorio de mascarilla fpp2 en todo momento". También incluye el respaldo que se retire la acreditación a quien no cumpla los protocolos de seguridad que se establezcan, si se pone en riesgo la salud laboral de otros trabajadores.

El Ayuntamiento ubicará a los profesionales que trabajaban habitualmente en el escenario y en los camerinos en una carpa en la calle, fuera del teatro, dinamitando la cercanía e inmediatez que han caracterizado a la difusión de una expresión cultural protagonizada por el pueblo de Cádiz y empeorando el producto informativo que llegará a la ciudadanía.

"El acceso al escenario y a la información que allí se genera se privatiza, ya que sólo tendrá acceso en exclusiva la televisión que pague por los derechos de emisión cuando siempre ha estado abierta a todas las emisoras acreditadas. Así mismo, la prohibición de entrar en los camerinos impedirá que otros medios locales puedan grabar contenido no sujeto a derechos con los que venían elaborando sus programas", analizan los representantes de los periodistas.

Con todo, desde estos colectivos aun esperan "encontrar una solución" y si no, "exigiremos que se vuelva a la normalidad la próxima edición del COAC", aseguran.