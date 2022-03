El Carnaval de Cádiz y sus historias: 'Los maniseros', un espectáculo

Las Fiestas Típicas de 1967, las primeras en mayo, pasarán además a la historia por el debut de Pedro Romero con ‘Los maniseros cubanos’. Fue un estreno soñado: primer premio de comparsas. Y esta agrupación fue el origen de uno de los grupos musicales que en aquella época salieron de la ciudad para recorrer España. Ya como ‘Los maniseros de Cádiz’ o ‘Los maniseros’ a secas, el conjunto en cuestión fue coetáneo de ‘Los Beatles de Cádiz’, ‘Los yeyés gaditanos’ y ‘Los beduinos’ en cuanto a actuaciones por todo el país. Estuvo vigente hasta mediados de los 70, cuando acaeció su disolución.

El comparsista portuense Manuel Albaiceta fue un denominador común de algunos de estos grupos, participando en ‘Los Dandys gaditanos’ y ‘Los Beatles linenses’, recreaciones de ‘Los dandys negros’ y ‘Los Beatles de Cádiz’ de Enrique Villegas, así como en los verdaderos escarabajos de este autor y en ‘Los maniseros de Cádiz’. En total fueron nueve años dando vueltas por la piel de toro. Recuerda Albaiceta que conoció a ‘Los maniseros’ en Madrid, mientras actuaba en el Circo Price con ‘Los dandys gaditanos’. El encuentro fue en el Bar Calderón, frente al Teatro Calderón.“Yo iba a entrar como batería porque el que tenían, Manolo Cabaña, se venía para hacer la mili, pero volvió y yo cogí la guitarra y además cantaba”.

Su primera actuación fue en Valencia. “Creo que al principio ‘Los maniseros’ fueron 8 componentes, y luego pasó a seis”, explica. El conjunto cómico-musical, que así se llamaba, actuó “con los más grandes”, haciendo dos temporadas con Manolo Escobar. “Era un espectáculo con varios artistas, de cante y copla, y nosotros siempre cubriendo la parte cómica con imitaciones de artistas y cosas también de Carnaval. Actuamos con Marifé de Triana, Paquita Rico, Rafael Farina, Pepe Marchena...”.

Al hilo de esto que cuenta Albaiceta, el periodista Carlos Martínez señalaba en una crónica el 25 de julio de 1976 en ‘El País’ como “con la llegada del verano y con el concurso de algunos nombres populares de la copla flamenca suelen aparecer en Madrid espectáculos multitudinarios en los que entre una aglomeración de oropeles, panderetas y batas de cola se escuchan resabios de tiempos pasados, melodramáticos cuplés, que escasa relación guardan con el flamenco, y de vez en cuando atisbos de un arte que quizá no encuentre su mejor expresión en espectáculos de este género, donde la aglomeración de nombres impide una mínima delectación en los matices que raras veces aparecen, sometidos a las leyes de un espectáculo casi circense”. En esta crítica del espectáculo ‘Flamenquísimo’ solo los gaditanos salieron airosos: “El resto, salvo las paródicas intervenciones de ‘Los Maniseros de Cádiz’, careció de excesivo interés aunque cumpliera en dar satisfacción a un público acostumbrado a una escenografía plagada de los más considerables tópicos del género”.

El mánager de este grupo fue mucho tiempo Fernando Velasco. “Nos llevaba por todas partes. Hacíamos galas en solitario, en salas de fiestas, tourné en verano... era un no parar”, rememora Albaiceta. Igualmente viajaron mucho con el teatro de Manolita Chen. Tenían el cuartel general en Madrid y de allí se movían para toda España, parando al principio en una pensión de la calle Carretas, junto a la Puerta del Sol. “Con Velasco ganábamos 3.000 pesetas diarias, 90.000 al mes, que eso era muy difícil ganarlo en Cádiz. Me solucionó la vida y me dio para casarme, comprarme un piso y comprarme un coche”, concluye. Al marcharse del grupo inició una más que conocida y exitosa trayectoria con la comparsa de Los Majaras.

Pedro Romero estuvo desde el principio pendiente del grupo como autor del mismo, primero en Madrid y luego desde Cádiz. Decían que había dejado un trabajo fijo en el muelle para irse de gira con ‘Los maniseros’, hecho que desmentía en una entrevista a este Diario: “No, no era fijo. Mi bohemia me ha arrollado en el camino porque tuve dos ocasiones, en Madrid y Valencia, para dedicarme profesionalmente al espectáculo o a la creación literaria. No aproveché las oportunidades. Y de eso me lamento”.

Uno de los comparsistas más ligados a Romero en su palmarés carnavalesco, José Sibón ‘Purri’, fue integrante muchos años de estos ‘maniseros’. “Me incorporé en Mallorca y en mi etapa éramos seis, tres cantando, un batería y dos guitarras”, cuenta. Y recuerda a Fito Couso, Antonio de Ávila ‘La Moniata’, Enrique Sanchís, Pepe Amaya, Willy, Manolo Marín o Juani Marín. “Ávila imitaba a Julio Iglesias, yo al Pescaílla y Fito a Raphael”, relata.

El Purri estuvo seis años con ‘Los maniseros’, hasta 1974. “Fueron años espectaculares. Recuerdo que en el Tivoli nos dieron el premio más popular junto a Camilo Sesto y Lola Flores”, apostilla. Formó parte de otro grupo gaditano que hizo historia con origen en el Carnaval y que llevó por España el nombre de Cádiz.