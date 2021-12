El Carnaval de Cádiz y sus historias: las polémicas finales de RTVE

Aunque fuera la primera cadena que emitió el Concurso de Agrupaciones, una apuesta que siempre habrá que agradecer, lo cierto es que la relación de Televisión Española con el Carnaval fue mayormente tormentosa en la década de los 80. La cadena pública retransmitió el COAC entre 1981 y 1989, pero con más de un fiasco y exigencias técnicas en estas finales que los grupos acogían de mala gana. La llegada de Canal Sur en 1990 acabó con esta relación a veces tormentosa.

El estreno de la RTVE con el Concurso no pudo ser más aciago. Anunció en 1981 la retransmisión en directo de la gran final por primera vez en la historia. Pero unos problemas técnicos, que ni siquiera supieron explicar los responsables de la cadena estatal, dejaron a los aficionados en sus sofás con la cara a cuadros. Al día siguiente pudo verse parte de la final en diferido, conectando en el popurrí de la comparsa ‘Charlatanes de feria’ y despidiéndose en medio del repertorio del cuarteto ‘El guía Cipriano y tres turistas italianos’.

En 82 y 83 no hubo percances, pero la final seguía sin emitirse íntegra. Mas los requisitos técnicos de la tele continuaban sacando de quicio a los participantes. En la final de 1984, el director de la chirigota ‘Los llaveros solitarios’, José María Jurado, se negaba a cantar tras comunicar el jurado a la agrupación que no podía salir a oscuras en la presentación, como había hecho en las sesiones anteriores. La excusa era la presencia de la televisión, aunque a la hora de cantar ‘Los llaveros solitarios’ ya RTVE había dejado de emitir en directo.

Y 1985 llegó con otro gran fiasco televisivo. Se había anunciado mucho antes de empezar el Concurso la retransmisión íntegra de la gran final para toda Andalucía. Pero eso no ocurrió. La previsión era que el programa de debate La Clave, que dirigía José Luis Balbín en la noche de los viernes, acortara su duración. Así se lo iba a trasladar Telesur, la delegación de la televisión estatal en Andalucía, al periodista, con la idea de que la retransmisión comenzara entre las 00.30 y las 00.45. La final volvía a estar supeditada a la televisión, pues incluso, con la promesa de la emisión íntegra, el Ayuntamiento decidía retrasar un día esta última función, que habitualmente se celebraba en jueves.

Las agrupaciones criticaban las exigencias técnicas de la RTVE en las finales

Después de La Clave se emitió un resumen informativo, ante la desesperación de los aficionados. Y para rematar el fiasco, del que luego nadie se hizo responsable, en un momento de la final Telesur decidió cortar a las 4.30 de la madrugada y dejar a los telespectadores sin disfrutar de la actuación de tres de los que iban a ser primeros premios: ‘Radio macuto’, ‘Entre rejas’ y ‘La banda municipal’. Pero, curiosamente, la final comenzó justo cuando ‘Los carreros de la Alianza’ interpretaba un pasodoble contra Telesur y sus condiciones para retransmitir: “...de vino no se bebe ni una gota, que está aquí el Telesur, no des la nota, y hay que obedecerles o no vienen más”.

Eran años en los que los gaditanos, especialmente los cadistas, eran muy críticos con la delegación de TVE en Andalucía. Lamentaban que resúmenes de los partidos del Cádiz fueran más cortos que los dedicados al Betis y al Sevilla. “¡Fuera Telesur!” era un cántico recurrente en el Carranza. Y la ciudad iba a tener otro desencuentro con la tele nacional en 1986 -aunque la final ya se emitió en su totalidad- ya que en el programa 'En portada' de la primera cadena se emitía un reportaje sobre el Carnaval de Cádiz que mostraba, entre otras singularidades, la basura acumulada, y aún sin recoger por ser hora temprana, de la noche del sábado. Esto fue catalogado como un “insulto a Cádiz” que obtuvo respuesta en coplas del año siguiente, el 87.

La final de 1985 fue cortada a pesar de anunciarse que se emitiría íntegra

La relación entre el Carnaval y TVE siguió siendo tensa hasta el final. Baste recordar el pasodoble que la chirigota ‘El crimen del mes de mayo’ dedicara en la misma final del 89 a las imposiciones que según esta agrupación exigía la cadena estatal. “Ay que ver que suerte tengo, otra vez salgo en la tele, porque están retransmitiendo en directo la final... otra vez está aquí la tele imponiéndonos sus leyes, unas leyes que sin duda habrá que aceptar. Fuera los decorados, te limitan el tiempo, que ellos son los que mandan y tenemos que tragar, y para que esto empiece como unos niños buenos hay que esperar que acabe el programa nacional... en nuestros carnavales nada es imprescindible y menos una tele que no entiende a esta afición, si sigue de esta forma ya podéis coger los tiestos y pirarse con sus cuentos, que tendremos carnavales quiera o no televisión”.

De esta forma tan directa se despedía a la RTVE. Acababa de nacer la cadena autonómica andaluza y el relevo iba a ser un hecho.