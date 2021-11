El Carnaval de Cádiz y sus historias: El Puerto planta al Falla

La unificación de locales y provinciales en el Concurso de Agrupaciones de 1982 fue el germen de una polémica que se tradujo un año después en la ausencia de las comparsas de El Puerto de Santa María en el Gran Teatro Falla. Un grupo como el de Los majaras, acostumbrado a reinar en comparsas provinciales con grandes obras desde 1970, se encontró en el 82 fuera de la primera final unificada a la que pasaron nada más y nada menos que seis conjuntos –una novedad ese año–, todos de la capital excepto ‘Claveles’, de Conil. Era la primera vez en la historia que Los Majaras no cantaban en la última noche. La comparsa era ese año ‘Del puerto a Cai’, con letra de Ángel García. Tampoco pasaron de semifinales los grupos portuenses ‘Los romanos en Cádiz’, de Diego Caraballo, y ‘Heridas de España’, la profunda recreación del campesinado andaluz escrita por Luis Galán. El enfado fue tal que ninguna de estas comparsas acudió al Concurso de Agrupaciones del 83.

‘Robots’ y ‘Los cegatos con botas’ recriminaron a los portuenses su ausencia en el Falla

Diario de Cádiz se hacía eco el día después de la final del 82 del escaso número de agrupaciones de la provincia clasificadas, solo la citada ‘Claveles’ y la chirigota de San Fernando ‘Los naranjitos’. Según este periódico “se comentaba ayer entre los aficionados que en el jurado, además del nivel de calidad de la provincia, que ha descendido este año, también ha podido influir el hecho de que poblaciones de la provincia hayan organizado sus propios concursos, en los que no pueden participar agrupaciones de la capital”. Asimismo “se señalaba que, salvo contadas excepciones, las agrupaciones provinciales no se solían ver luego por las calles gaditanas durante los días de Carnaval y que únicamente el concurso era su meta”.

El desplante el 83 obtuvo respuesta, crítica, por parte de agrupaciones capitalinas. Recordemos el pasodoble de ‘Robots’, de Joaquín Quiñones y Aurelio Real, que comenzaba “Con un saludo a los de El Puerto...”. En la letra, Quiñones era contundente: “Yo no soy nadie pa juzgar vuestra decisión ni tampoco si el jurado se equivocó, pero en Cádiz nadie ha sido preciso. Ser el primero cada año nos gusta a tos, pero eso no es problema de una afición que ha esperado siempre a los del Vaporcito. En nuestro Carnaval no hay mas sabio que el pueblo y este ya premiará vuestro desprecio”.

Pedro de los Majaras. Director de comparsas. "Sabíamos que nos perjudicaría la unificación. Había muchos intereses creados para dejarnos fuera”

También sufrieron los portuenses un toque de atención por parte de la chirigota ‘Los cegatos con botas’, de los Rosado, Gómez y compañía. “No queremos ser intrusos ni tampoco presumidos; cada pueblo y su concurso, que cada mochuelo quede en su nido. No se cerró el corazón del gaditano, y se premió siempre a los buenos provincianos. Vamos a dar a la provincia un consejo de provecho: el que aquí venga que tenga en cuenta que esta es la escuela del Carnaval, y cuando habla Cai los aprendices debemos callar”.

Aunque no acudieran al Falla, los de El Puerto sacaron sus comparsas para su concurso local, que había vivido su estreno el año anterior. Así, Los Majaras fueron ‘Leche y picón’, quedando curiosamente en tercer lugar. Ganó ‘Don Dinero’, de Luis Galán, y segunda fue ‘Los Óscars’, de Diego Caraballo. El público del Teatro Principal hizo famoso el grito “ay, ay, ay, lo que se ha perdío Cai”, que estuvo vigente muchos años. Antonio Rico Segura, Pedro de los Majaras, recuerda que “no queríamos que se perdiera el concurso provincial pues sabíamos que la unificación nos iba a perjudicar. Había muchos intereses creados y nos echaron fuera de la final del 82”. Dice Pedro que faltar por primera vez al Falla “fue una decisión que nos costó tomar, porque siempre hacíamos la comparsa para cantar a Cádiz, a nuestros amigos de allí”. Pero el palo que se llevó ‘Del Puerto a Cai’ fue “sangrante”, máxime teniendo en cuenta que pasaban seis grupos a la final.

Los Majaras sacaron en El Puerto ‘Leche y picón’, aunque curiosamente solo fueron tercer premio en su concurso

Mientras Los Majaras cantaban en 1983 en su tierra con ‘Leche y picón’, grupos como los citados ‘Robots’ o ‘Los cegatos con botas’ recriminaron el plante a los portuenses. “Ahí se demostró lo importante que éramos. Cuando no había nadie, solo Paco Alba, Villegas y nosotros, ahí estaba siempre El Puerto. Pero había quien nos decía en la capital que nos quedásemos en nuestra tierra.. ¡y nuestra tierra es Cádiz!”.

Cuenta el mítico comparsista que con ‘Leche y picón’ fueron a cantar después del Carnaval a una gala en el Teatro Andalucía de la capital. “Acordonaron la entrada porque decían que nos iban a decir o hacer algo, pero no pasó nada. El público gaditano se volcó, como hizo siempre. Fuimos muy fieles a Cádiz, pero sin la recompensa del jurado”, apunta.

Los Majaras regresarían al Falla en 1984 con ‘Israel’. La comparsa ‘Gandhi’, de José Luis Bustelo, aplaudía el retorno con un pasodoble en el que se decía que “...hoy al fin que estás de vuelta y se nota por tus fueros toda el alma arrepentida, sin rencillas te darán tus hermanos la bienvenida. Entra pa que nunca te separes, quédate pero sabiendo que en esta casa de tus padres, los hijos siguen siendo todos iguales”.

Como curiosidad, ‘Israel’ estuvo un mes ensayando para sacar ‘Gandhi’, pero los de Bustelo fueron más listos y se inscribieron antes. Los Majaras, por tanto, se vieron obligados a cambiar a ‘Israel’. Y el regreso al Concurso de Agrupaciones vino acompañado de otro hachazo. De nuevo seis grupos en la final y ningún hueco para ‘Israel’, la propuesta de estos portuenses con repertorio de Pedro Romero y José Luis Arniz. “Eso fue otro escándalo. El jurado se llevó dos días deliberando a ver de qué manera nos dejaban fuera”, asegura Pedro.

Lo cierto es que tras la unificación Los majaras solo entraron en la final en tres ocasiones: con ‘Caballos andaluces’ en 1987, ‘Marinero en tierra’ en 2000 y ‘De verde luna’ en 2004. Tanto en la afición portuense como en la gaditana siempre se tuvo la sensación de que merecieron mejor suerte en otras ocasiones.