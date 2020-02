La peña 'La resistencia' puede presumir de unos socios muy ilustres. La chirigota liderada por Manolín Gálvez, y que firman Peñalver, Cárdenas, Segundo Zájara y el Lacio; ha estado arropada en el escenario por grandes nombres de la fiesta como figurantes, empezando por el pregonero de este año, David Palomar.

Jugando a las cartas o en la barra de esta particular peña que representan, se ha podido ver a Carapalo, Purri, Nene Cheza, Pepito Martínez, Ramoni, Lore, Antonio Rivas, el Cabra, el Love o el Libi, entre otros carnavaleros.

"Nadie me ha dicho que no", ha comentado Manolín tras el pase de cuartos de su grupo. "Yo hago favores y ellos me hacen favores, y yo es que me apunto a un bombardeo, son amigos y nadie me ha dicho que no", decía orgulloso el chirigotero.

Contento además estaba con la actuación. "Los cuplés han llegado", opinaba, y "hemos estado muy a gusto". "Soñar es gratis y veo hay un grupo de chirigotas igualaditas", añadía sobre las posibilidades de seguir concursando en la siguiente fase.