David Palomar, el flamante pregonero del Carnaval 2020, compareció a la una de la tarde junto al alcalde de la ciudad y la concejala de Fiestas, Lola Cazalilla. Tras la noticia adelantada por este diario de que Palomar se encargaría de pregonar la fiesta grande gaditana, había expectación en conocer sus primeras impresiones. "Había soñado esto muchas veces. Es un orgullo y una responsabilidad que asumo totalmente. A lo mejor en otro tiempo no me hubiera visto preparado pero ahora sí, sobre todo porque tengo muchas ganas, mucha ilusión".

"Lo hago -continuó- por mí primero y después por toda la gente que ya no está y que se lo mereció incluso más que yo si cabe. Lo voy a hacer por el mundo del flamenco, por el mundo del Carnaval, por Cádiz, que es mi madre, se me llena la boca con mi ciudad por donde voy y por supuesto voy a intentar hacerlo lo mejor posible después de ese bicharraco, ese maestro que es Joaquín Sabina, aunque está un poquito ronco jaja", bromeó.

El cantaor dijo que ahora mismo tiene un sentimiento espectacular. "Venía para acá andando y venía volando, diciéndome cuántas veces había soñado con esto. Hoy se ha cumplido y estoy contentísimo".

Reconoció que tiene un esbozo de pregón en su cabeza. "Tengo muchas ideas en mi cabeza, porque al haberlo imaginado tantas veces tengo escenas, momentos, gente que me gustaría que estuviera conmigo. Todo eso lo tengo bastante claro. Ahora voy a hacer un equipo de gente de mi gusto y vamos a intentar hacer el pregón que se merece la ciudad de Cádiz".

Reconoció que a pesar de su juventud, se siente "profeta en mi tierra. Siempre me he sentido muy querido en mi tierra. Y esto para mí es lo máximo, ya después de esto quizá me queda… pues ser alcalde", bromeó abrazando a su amigo y compañero Kichi.

Palomar vive un momento dulce. "Profesionalmente he ido dando pasos lentos pero seguro. Estoy súper encendido creativamente. Esto para mí es como si me dieran un Oscar, así que lo voy a vivir con la emoción y la intensidad que esto se merece, porque para mí este nombramiento no ha supuesto un peso, al revés. No quiero perderme ni un segundo de nada".