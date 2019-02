Deportividad y tristeza, entre los que se quedaron a las puertas de semifinal

Se repiten los rostros de decepción y el sabor que deja la miel en los labios. Fase tras fase. Año tras año. Así es el Concurso. Un Concurso. Con las agrupaciones que siguen avanzando en el camino hacia la gran final y las que van quedando atrás en la pelea, bajo criterio del jurado. En este segundo peaje del certamen carnavalesco, este año se han quedado a punto de cruzar la frontera el coro ‘El taller de los libretos prohibidos’, la chirigota ‘Los fantasmíbiris mamarrachíbiris del templo de las coplíbiris’ y la comparsa ‘A base de palos’. Sus autores, comentan las sensaciones vividas con el fallo del jurado.

Francis Sevilla Pecci. 'El taller de los libretos prohibidos'

“Estamos mal porque no se han cumplido las expectativas que eran llegar a semifinales”

“Felicitar ante todo a los semifinalistas”, antepone el autor del coro 'El taller de los libretos prohibidos', Francis Sevilla Pecci, haciendo gala de una deportividad que comparten los tres autores que se han quedado a las puertas de semifinal. “Eso es lo justo, porque el resto de concursantes no tienen culpa del fallo del jurado”, razona el autor que confiesa que en su coro están “tristes”, “mal, claro”, ya que quedarse en cuartos “no eran las expectativas”. “Nuestra meta era semifinales y cuando no alcanzas tu meta, te quedas fatal”, explica.

Con todo, Sevilla Pecci opina que “los coros tienen la ventaja con respecto al resto de modalidades” que “podemos vivir un Carnaval en la calle muy bien estructurado gracias a los carruseles y, al menos, tienes ese aliciente para levantar el ánimo”. Sin embargo, también deja constancia de su crítica al sistema de puntos que considera “una falacia”. “Lo he dicho siempre, que los puntos están, digamos, cocinados, como las encuestas porque no es normal eso de quedarte con 199,09... Es que los decimales me parece ridículo, casi te diría una falta de respeto a la inteligencia...”, se lamenta.

Pepe Fierro. 'Los fantasmíbiris mamarrachíbiris del templo de las coplíbiris'

"Estoy satisfecho porque este año hemos estado compitiendo y la propuesta ha gustado”

Por su parte, Pepe Fierro, uno de los autores de ‘Los fantasmíbiris mamarrachíbiris del templo de las coplíbiris’ asegura que su chirigota “está bien” y que comprende “que esto es Carnaval, una lotería”. “Evidentemente, ¿a quién no le gusta ganar?, pero el Concurso es así, por eso me quedo con que el año pasado la idea de la chirigota no se entendió y que este año hemos estado compitiendo, se han dado pasos, y, lo más importante, sabemos que ha gustado por los comentarios en la calle, así que yo estoy satisfecho”, asegura Fierro que también ha hablado “con el Noly (autor de la música) y, bueno, aunque después de 42 años en esto le puede saber a poco también está satisfecho con el grupo, y nada, que estaremos en las calles de Cádiz disfrutando de la fiesta”.

Antonio Jesús Bazalo. 'A base de palos'

"Es una decepción pero no estamos cabreados. Lo de estos dos años es un sueño cumplido”

También, entre satisfechos y chafados están en la comparsa de Tocina. “Es una decepción, pero no estamos cabreados. Es cierto que por la reacción del público y las críticas esperábamos estar de nuevo en semifinales, pero no ha sido así”, reconoce Antonio Jesús Bazalo, autor de ‘A base de palos’ que explica que “venimos de un Carnaval muy humilde y todo lo que nos está pasando en Cádiz estos dos años es un sueño cumplido”.

“Tener el reconocimiento del pueblo de Cádiz es increíble. Llegamos a Cádiz el año pasado después de rodarnos mucho por otros concursos. Le tenemos tanto respecto al Concurso gaditano que no vinimos hasta que no nos vimos preparados”, rememora el letrista que apostilla que “llevábamos este año la música del Lacio, para gaditanizar la pieza más importante: el pasodoble”. “Eso nos ha dado mucho y por eso esperábamos también estar entre las elegidas”.