La emoción del debut en semifinal

Diferentes rostros, diferentes propuestas y misma emoción. Los integrantes de 'Los buscadores' y de 'Los niños sin nombre' han experimentado sensaciones similares durante la primera sesión semifinal del Concurso, la primera semifinal que ambos grupos, jóvenes los dos, han vivido en su trayectoria. Una hermosa noche llena de la ilusión de las primeras veces que se ha contagiado al público.

'Los buscadores'

El autor de 'Los buscadores', Fran Quintana, ha encontrado buena parte del tesoro que buscaba: estar por primera vez en semifinales. El comparsista confiesa que "teniendo en cuenta que se trata de un concurso tan competitivo, sobre todo en la modalidad de comparsas, en la que hay un nivel tan elevado, estar en semifinales es como estar en una final". "Porque estar en el top ten de las comparsas es una auténtica barbaridad y así lo hemos vivido de todas, todas", ha añadido tras la actuación.

Para ello han ofrecido un pase "muy emocional, con dos letras muy emotivas, una primera con un mensaje muy claro que teníamos que hacer sobre el abuso sexual infantil en las familias, que es el más habitual y el que está más silenciado", ha descrito. Mientras que "el segundo pasodoble era para hacer ver lo que cuesta sacar una agrupación como ésta, y el sentimiento de emoción que tenemos de agradecimiento a la familia, de modo que hemos sacado trece historias de los doce componentes de la comparsa y el autor que queríamos compartir con el público de lo que nos ha costado sacar la comparsa".

Historias, las de estos buscadores, del oro de la esencia del Carnaval de Cádiz, que esta noche han podido soltar dos perlas más, "lo que me hace sentir muy satisfecho, pues por primera vez he podido presentar seis letras de pasodobles".

'Los niños sin nombre'

Terminan su pase y estallan de alegría. A los huérfanos de Sergio Guillén El Tomate y Antonio Jesús Pérez Piru les han salido múltiples padres y madres en el Gran Teatro Falla. 'Los niños sin nombre', que debutaban este año en la categoría de adultos del COAC, no se han visto solos en ninguno de sus pases. Un estreno "que me dicen en septiembre que va a ser así y no me lo creo", confiesa Piru con los ojos igual de brillantes que Tomate al concluir la actuación de su comparsa.

"Es que estamos muy contentos, es que es muy fuerte todo esto que están consiguiendo los chavales", se emociona Tomate mientras Piru asiente y valora "cada pase" que los suyos están haciendo en el Concurso, "y que pase lo que tenga que pasar, nosotros estamos felices pero vamos, si hubiera un sorpresón desde luego no nos coge sin letras porque letras hemos hecho para tres agrupaciones", ríen.

De todas formas, los autores de 'Los niños sin nombre' no pierden de vista que "lo principal" no es sólo la competición "sino seguir inculcando los valores que siempre hemos trabajado con la agrupación", algo que forma parte también de la seña de identidad de esta formación que venía de conquistar la gloria en la categoría juvenil. "Por encima de todo, es que es un grupo de chavales estupendo, hemos tenido mucha suerte", se enorgullecen.

Un ejemplo de esos valores se demuestra en el enfado de los autores ("lo único que ha manchado este momento tan bonito", dice Piru) cuando se encendieron las luces del teatro al concluir la actuación de la comparsa. "Nosotros no estamos de acuerdo con eso de encender las luces al final, no va con nosotros, y ni yo ni Piru, desde luego, hemos dado orden de que se encienda, nos parece fatal", critican.