Carlos Mení: "“Los tipos de Manolo Torres para el coro de La Viña deberían estar en un museo”

Carlos Mení tiene mono de Carnaval, aunque su ajetreada vida artística junto a Manolo Morera le impide estar en el Concurso. En esta sección se viste de ‘Edipo explica el enigma a la esfinge’, del pintor francés Jean-Auguste-Dominique Ingres, cuadro que puede verse en el Louvre de París.

–¿Se encuentra desnudo sin participar en el COAC?, ¿le falta algo?

–A ver, tengo un poco del mono de Carnaval. Se echan de menos los ensayos, los amigos, y sobre todo el primer día, el de preselección. Mato el gusanillo viendo a los compañeros, pero no es lo mismo.

–Posible nudismo en las playas de Cádiz este verano, ¿se lo imagina?

–Gente jugando al bingo dando las bolichas en pelotas, no. Hay otras playas en la provincia, pero en La Victoria y La Caleta no lo veo.

–¿Está dispuesto a hacer nudismo este verano?

–No lo creo. Al menos en Cádiz, En la provincia hay unas playas idóneas para eso, como la cala del Cañuelo, por Bolonia.

–Qué bien la conoce, ¿no?

–Sí, sí, yo he ido pero sin desnudarme. Esa playa es para disfrutarla, es muy chula.

–¿Algo del Carnaval que merezca estar en un museo?

–Muchas cosas. Por ejemplo, los tipos que hizo Manolo Torres para los coros de La Salle Viña. Eso para mí es imprescindible.

–¿Y cuál es la mayor obra de arte que ha visto usted en el Carnaval?

–De agrupaciones hay muchas. Pero se me quedó grabado cuando era pequeño el exorno de las Puertas de Tierra con Neptuno, Hércules y Baco en lo alto del torreón. Era una maravilla y es el mejor exorno que recuerdo.

–Fuera del Carnaval, ¿alguna obra de arte que le haya llamado la atención?

–La Fontana de Trevi en Roma. Fui a verla dos o tres veces todos los días cuando fui de vacaciones. La había visto muchas veces en fotos y videos, pero verla allí me impactó.

–Si se encontrara cara a cara con Maldini, ¿qué le diría?

–”Sigue así, pichita, que en dos años estamos jugando la Champions”. Me contestó por Twitter. Sé que se lo tomó bien. Tiene sentido del humor.

–¿El arte de Morera y Mení regresará al Concurso del Falla?

–Seguro que volveremos, no sabemos qué año. Aunque sea para despedirnos, como dice Morera. Siempre seremos cuarteteros y eso no se olvida. Somos unos ‘picaos’, nos gusta mucho y ahora seguimos más el Concurso porque no tenemos que ensayar.

–¿Hay arte en este COAC?, ¿qué es lo que más le ha gustado?

–El nivel alto de comparsas y de los jóvenes que en esta modalidad vienen pegando fuerte. La de Don Antonio, por supuesto. Y se han quedado fuera comparsas que podrían haber estado en semifinales.