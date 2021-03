Cantar leyendo, leer cantando

No ha sido un año de absoluta sequía en la creación de coplas. Muchos autores han seguido inventando, principalmente para exponer sus inquietudes en las redes. Y todo ese material más un buen número de temas inéditos han sido recopilados en el libro El libreto del 2021. El Carnaval birlado, de Kaizen Editores, firma gaditana. Manolo Camacho, carnavalero y locutor, Dios Momo en 2009 y presidente del jurado en 2020, ha sido el encargado de coordinar esta obra. “Me lo propusieron y me pareció una idea muy bonita y original. Y el proyecto fue creciendo porque había coplas con músicas inéditas y entendía que el lector debía conocerlas. Por eso cada copla contiene un código QR que enlaza a un video en el que el autor canta o bien su copla la canta otra persona o varias. Un libro que se lee cantando o se canta leyendo”, explica Camacho.

Pasodobles, tangos y cuplés. La mayoría son coplas creadas en este año de pandemia, algunas ex profeso para este libro. Y otras que no se incluyeron en los libretos o que no se ensayaron porque estaban previstas para una final a la que esa agrupación que la iba a estrenar no llegó. “También le pedimos a los autores que comentasen sus propias letras. Es un libreto 2.0. Más de 50 autores, más de 60 coplas”, apunta.

Se incluye el pasodoble de Antonio Martín a Manolo Santander, el de David ‘Carapapa’ de su proyecto de este año ‘Carretera y manta’ o el puntual regreso de Joaquín Quiñones a la composición con un pasodoble que, con música de su comparsa ‘La caldera’, interpreta Amanda Real, hija del recordado Aurelio Real. “Me ha llamado la atención la variedad de temas. Podría parecer que iban a escribirle todos al coronavirus y no ha sido así, afortunadamente”, expone Camacho, quien además recalca “la entrega y disponibilidad del mundo del Carnaval con este proyecto solidario, pues todos los beneficios generados por la venta del libro se destinarán al Banco de Alimentos de Cádiz”.

El libro está ahora en preventa en la web de Kaizer Editores y la semana que viene podrá adquirirse en otras plataformas y en las librerías.

Con prólogo del alcalde de Cádiz, José María Gonzalez, ‘Kichi’, el libro contiene coplas de Antonio Bayón, Antonio Bazalo, Antonio Díaz Parrado, Antonio García y Fermín Coto, Antonio Martín, ‘El Canijo’, Antonio Rivas, ‘El Bizcocho’ y Manolín Santander, Borja Romero, David Amaya, David Fernández, David Márquez ‘Carapapa’, Eder Rey (Chirigota de Santoña), Kike ‘Remolino’, Faly Verdugo , Felipe Marín, Fran Quintana, Francis Sevilla Pecci, Germán García Rendón, Hermanos Betanzos y Vito Cano, Javi Tinoco, Francisco Javier Ramírez ‘El Chato’, Jesús Liaño, Jesús Monje, Jesús Romero, Joaquín Quiñones, ‘El Perrichi’, José Antonio Alvarado, José Antonio Vera Luque, ‘El Sheriff’, José Manuel Cardoso, José Manuel Cossi y Miguel Ángel Moreno, ‘Sofri’, José Manuel Valdés, ‘El Lacio’, Juanma Romero Bey, Luis Rivero, Luismi Rossi, Manuel Domínguez Portilla, Manuel Morera y Carlos Mení, Marco Romero y Javi ‘El Ojo’, Nandi Migueles, Paco Martínez Mora, Pepe Mata, Rafael Pastrana, Roberto Gómez y Juan Pérez, ‘El Selu’, ‘El Tomate’ y ‘El Piru’, Toni Rodríguez, Tomy ‘Alemania’ y Patricia Andrés.