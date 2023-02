COAC 2023 | Luis Ripoll: "Me duele profundamente que se deje de lado la raíz, la esencia y el gaditanismo"

–Tras siete años siete años, vuelve a componer para un grupo de Cádiz capital

–En mi última etapa carnavalera he estado en Jerez y Sevilla y he hecho otras colaboraciones, pero con el grupo gaditano que saqué con Pepito Martínez, ‘África’, hice una antología durante dos años. Me di cuenta que hice un cuerpo central de un grupo futuro. Así que decidí proponer, buscar refuerzos y surgió la comparsa de este año. Lo único es que no había consenso si yo no salía, así que salgo en la comparsa yo también para defender mis coplas.

–Háblenos del grupo

–Somos ‘Los telarañas’, así que se trata de un grupo ya de mayorcitos. Comparsistas que he conocido en mi historia carnavalesca, varios de ‘La barraca’, guitarristas flamencos, que es otra de mis perdiciones, el punteado que es el que está al frente de la sala de máquinas como yo digo. También antiguos coristas y muchos gaditanos que vienen de fuera que estaban deseando salir.

–¿Será una comparsa marcada por el corte sencillo y elegante de Luis Ripoll?

–Claro. La idea es no desentonar, sacar la vena carnavalesca clásica, cantar clarito, que se entienda y con todo el cariño. El estilo sencillo, elegante y sin estridencias es mi manera de concebir el carnaval, pues siempre he sido sucesor de grandes autores como Paco Alba, Antonio Martín, y todos los que han aportado algo para que yo ame la comparsa clásica. Y así me he lanzado al ruedo, y estoy contento por el momento con lo que hemos hecho. Otra cosa es lo que dicte el COAC.

–Precisamente Antonio Martín ha hecho declaraciones sobre la falta de originalidad de los grupos

–Me sorprende que un maestro como Antonio Martín entre al trapo de dar un veredicto en pleno concurso. Los autores nos merecemos como mínimo un respeto entre nosotros. De unos a otros. Y después pues ya sacamos conclusiones y cambiamos cosas en las que se han fallado. Pero preparar una campaña para una futura idea de una comparsa de mujeres que pueda tener en la cabeza lo desmerece. Me defrauda que se lance al ruedo.

–Usted también sacó una comparsa de mujeres durante varios años

–Es lo que me fastidia. La mala memoria que hay. Tienes que tener datos de cómo ha transcurrido el tiempo incluso cuando no existían esta vorágine. He sacado cuatro comparsas de mujeres y no pasaba nada, estaban, daban su opinión, cantaban... Ahora hay una lucha por si es esta mejor, que si esta va por derecho. Yo solo veo comparsas de mujeres que van a competir de igual a igual , y está el pueblo soberano que elige lo que le gusta y lo que no le gusta.

–Pero es una realidad que vienen con más fuerza, que son más y que hay un salto de calidad

–Afortunadamente, y gloria para ellas. Tienen todo el derecho a escribir lo que quieran como lo hago yo.

-Cuéntenos la historia de ‘Los telarañas’. ¿Qué nos puede adelantar?

–Es una banda de gente mayor que viene de recorrer miles de historias y anécdotas y vienen a Cádiz, a contárselo a su pueblo. A intentar contarle las cosas que les han pasado. Toda su experiencia.

–Parece un poco autobiográfico

–Así es. Bastante autobiográfico.

–¿Cómo ve la modalidad de comparsa este año?

–Lo estoy siguiendo pero no es lo mismo seguirla cuando estás escribiendo que cuando dejas de escribir. Cuando escribes estás en constante competición desde que empieza el concurso y lo ves desde otro prisma. Y veo que evoluciona, como todo, pero me duele profundamente que la esencia y la raíz en algunos casos se deje de lado. Hay agrupaciones que se presentan al concurso con un repertorio en el que la raíz y el gaditanismo brillan por su ausencia. La doble intención, el respeto y la clase pasan a mejor vida, se ignoran. Por mucho que se nos abra el escenario y que las redes nos amplíen nuestras coplas, no quiero que el carnaval pierda su auténtica esencia. Con mejores voces, guitarras y tipos...pero la raíz nunca se debe perder.

-¿Qué espera de este Concurso?

–Me espero todo y que los de la liga de honor estén arriba siempre, se lo han ganado a lo largo de los años. Y los demás pues a ver si buscamos un hueco para seguir la estela de ellos. Y espero eso, que no se pierda la raíz y coherencia de los que puntúan a la hora de valorar esto. Al aficionado no le pido nada, sabe elegir. Sabe lo que le gusta y lo que no.