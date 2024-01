COAC 2024| El entrenador del Cádiz C. F. , de Carnaval en el Teatro Falla

Sergio González, entrenador del Cádiz C. F., no ha querido perderse una noche de Carnaval en el Gran Teatro Falla y este martes 16 de enero se la ha visto en el palco vecino al municipal, palco normalmente de invitados, siguiendo, interesado, la octava sesión preliminar. Tanto que no ha querido - no ha "podido", asegura excusándose en la prohibición del departamento de prensa del equipo amarillo- hablar con los medios de comunicación que lo han solicitado.

El exfutbolista catalán, que parece que ya está en la casilla de salida del equipo cadista, ha aprovechado los que pueden ser sus últimos días en la ciudad regalándose una noche de Falla y de disfrute ya que, en lo que llevamos de función, a su equipo, en puestos de descenso, todavía no le ha caído ni un pequeño toquecito

Con todo, a pesar de su marcha hacia su próximo destino (Vitoria), esta semana toca partido (el próximo viernes) y Sergio González estará sentado en el banquillo. El nombre de su sposible ustituto es todavía un misterio...