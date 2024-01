COAC 2024 | Antoñito Molina sobre el pasodoble de su chirigota: "Me han dejado sin palabras, no lo olvidaré en la vida"

Recién llegado de un concierto de su gira, Antoñito Molina ha actuado esta noche en el Teatro Falla junto a su chirigota 'El hijo de la Isabelita, 2', en una función que ni él mismo se esperaba. En el segundo pasodoble se quedó sin palabras literalmente, pues no pudo cantar el que estaba ensayado ante la sorpresa que le han dado en escena. "Me han dejado sin palabras, muy emocionado, no lo olvidaré en la vida", asegura el cantante, pues en sus ausencias en los ensayos la chirigota ha aprovechado para meter la emotiva letra, "porque lo tengo complicado y me doy cuenta de que ya estoy en una etapa diferente, estoy feliz con ella, pero todo en la vida no se puede y te juro que me va a costar trabajo aceptar ciertas cosas, pues al final soy carnavalero, antes de cantar he sido chirigotero". No obstante, puntualiza que ante su meteórica carrera y sus compromisos laborales "tengo una responsabilidad y es difícil compaginar todo. Y ahí están mis amigos, que tiran del carro, me están regalando el Carnaval, pues voy dos días solo a ensayar, y el resto me lo aprendo en el Ave porque querer es poder, sobre todo cuando hay amor y pasión uno es capaz de hacer lo que sea, y aquí estamos disfrutando de mis amigos y el Carnaval, así que estoy feliz".

Respecto a la idea de dejar el Carnaval "no es que me ronde, es que la vida me está cambiando por los proyectos laborales, el año que viene de hecho hay un proyecto muy bonito para irnos fuera de España y tengo que hacerlo, es mi trabajo, es lo que amo y por lo que he luchado toda mi vida. Y cuando me faltan las ganas me empujan mis padres, que son la razón de todo esto, toda la vida luchando por llevarme al Conservatorio, por comprarme un piano. Pero cuando ocurra mi corazoncito estará llorando".

Molina se ha pasado la semana viendo el Concurso en un portátil, incluido el pase a cuartos "que lo viví nerviosito en un hotel. Pero soy un gran afortunado, hago lo que más quiero y encima vivir todo esto".