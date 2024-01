COAC 2024: Antonio Martínez Ares satisfecho tras su actuación con un tipo que ·pide caña

Antonio Martínez Ares salía sonriente, casi exultante, del primer pase en preliminar de su comparsa 'La oveja negra'. Una actuación en la que irremediablemente han vuelto a dar un golpe en la mesa, en la escena más bien, cautivando al rebaño del Teatro Falla, con todas sus ovejas negras incluidas. Porque lo tiene claro, el tipo "pide caña y caña vamos a dar".

Y así ha sido nada más soltar las dos primeras letras de pasodobles, potentes y muy aplaudidas, una primera a los carnavaleros de la fiesta, "con los que teníamos una espinita clavada, pues por lo que sea, la mayoría han pasado sin pena ni gloria, pero han sido verdaderos canales para que yo hoy esté aquí cantando. Y se han pegado de bruces, han reventado, han revivido esto cuando estaba muerto y, sin embargo, se han considerado ovejas negras, y creo que se lo debía". Y la segunda directa al alcalde de Cádiz, Bruno García, que estaba en el palco municipal, al que advierte que no piensa esperar ocho años para decirle todo lo que pueda y deba con su guitarra apuntando desde Moret. "Para qué esperar, se lo digo y ya está". Artillería pesada para arrancar, y "aunque hay cosas hechas, me queda todavía repertorio por hacer, lo voy creando sobre la marcha, no soy persona que escucha el concurso, y si veo una temática que me gusta pues intento abordarla desde un punto de vista distinto. Y como te decía, caña vamos a dar".

También ha apuntado el autor que ha tirado por un pasodoble clásico, "con su parte viñera, su parte vanguardista en el centro, y con mucho Cádiz, pues es de los más clásicos que he hecho, un pelín más largo pero nos daba igual, porque si haces una letra buena, te da igual lo larga que sea. Un popurrí de nueve minutos puede ser inaguantable o un ¿ya?.