COAC 2023| El alcalde de Cádiz contra la actitud machista de la chirigota 'Sin perdón' denunciada por una comparsista

El paso de la chirigota 'Sin perdón' por el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2023 no ha dejado indiferente a nadie. Y, desde luego, no para bien. Y es que, además de un repertorio anacrónico y extemporáneo, algunos de los miembros de esta agrupación malagueña hicieron sentir incómodas a algunas de las componentes de 'El veneno del rincón' tal y como ha relatado en sus redes sociales una de las comparsistas que ha recibido el apoyo del alcalde de Cádiz, José María González.

"Muy emocionada con la noche de ayer pero no quiero que se quede en el tintero un acto que no hay que consentir. Algunos de la chirigota de Málaga 'Sin perdón' comenzó a bordearnos por los pasillos del Falla mientras esperábamos para actuar. Vergonzoso!! El feminismo es necesario", escribía Carolina Mateo en su twitter personal movilizando a muchos hombres y mujeres en su favor como el primer edil, la concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla y la edil de Feminismos, Lorena Garrón.

"Comportamientos así no tienen cabida en nuestro concurso, ni en nuestro teatro, ni en nuestra sociedad", ha escrito González que mostraba su apoyo "a Carolina, a la comparsa y a tantas mujeres que, aún hoy, sufren este tipo de situaciones".

Para Cazalilla, la denuncia de la comparsista es "un ejemplo más de lo que tenemos que soportar las mujeres por el hecho de ser mujeres" mientras que recuerda que "en nuestra fiesta no cabe el machismo y no pensamos callarnos nunca más".

Garrón, además, ha dado las gracias a la carnavalera "por hacerlo público" e incide en la necesidad "campañas como la del No es No".

