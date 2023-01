COAC 2023| Tino Tovar: "Después de lo que pasó con 'La brigada', quisiera sentirme hoy querido en el Falla"

Con fuerzas (y grupo) renovadas, con ganas de olvidar las cenizas de un incendio y volver a emprender un nuevo camino, el 'Caminito del Falla', Tino Tovar regresa este jueves con nuevas coplas a un Falla al que quiere "volver a enamorar".

–Las primeras entradas de preliminares que se agotaron fueron las del 24 y 26 de enero. ¿Le sigue ilusionando la expectación?

–Me emociona muchísimo y es una alegría saber que tu comparsa está entre lo que más ilusión les puede hacer a los aficionados escuchar de primeras. No es que me siga ilusionando, es que cuanto más años pasan, más valor le doy a estas cosas.

–Llega con un equipo renovado. ¿Por qué se dieron estos cambios, cosa de usted, cosa de ellos?

–Intento ser lo más breve posible. Yo después de ‘La brigada’ no tenía ganas de Carnaval, eso no quiere decir que no sacara, pero no tenía ganas de Carnaval, y había compañeros que tenían necesidad de cerrar eso. Así, hubo algunos que decidieron irse a otras agrupaciones porque pensaron, en parte por culpa mía, que yo no iba a sacar nada; y después, de los que quedaban, estuve esperando hasta el último momento si se decidían a salir o no, pero por circunstancias profesionales y personales la mayoría del grupo se cayó. Entonces, después de venir de ‘La brigada’ con un grupo pujante, experimentado y con tanto peso, la verdad es lo que a mí me apetecía era apostar por chavales jóvenes, que tuvieran mucho talento y que les gustara mucho el Carnaval porque esa ilusión, al final, te impulsa.

–Me recuerda a aquel ‘Volver a empezar’ donde también quiso resetear con una apuesta joven. No sé si usted lo ve así..

.–Totalmente, lo que pasa que con 11 años más se lleva con un poquito más de calma y también con la certeza que una cosa de este tipo es un acierto. Independientemente de que después funcione o no, la posibilidad de que chavales jóvenes tengan la oportunidad de salir en una comparsa que en principio podría parecer que no era alcanzable es muy positivo para ellos, y para nosotros la posibilidad de empaparnos de su juventud y de su valentía. Sólo por eso, merece la pena.

–¿Contento con el resultado y, bueno, con la incorporación de los dos veteranos, de Julián y Paco?

–Te confieso que yo, en principio, estaba muy lanzado y estaba buscando a dos chavales que subieran por arriba pero fue Jose (Otero) el que me puso los pies en el suelo y me dijo, “no, Tino, para las voces de arriba tenemos que buscar a dos voces experimentadas y de peso”. Y acertó de pleno. La verdad que estoy muy contento con la comparsa, me siento muy identificado con lo que veo, me siento reflejado. Y cuando ves que el grupo y Jose, que lleva tantos años conmigo, se siguen emocionando e ilusionando pues eso te hace feliz, aunque después el Concurso diga una cosa u otra.

–¿De ‘La brigada’ se sentía algo más lejos?

–‘La brigada’ fue una comparsa que la intentamos hacer en mes y medio con la idea de aportar nuestro granito de arena a un Concurso que se había hecho, de alguna manera, para que la gente del Carnaval pudiera tener Carnaval en unas condiciones sanitarias favorables. Todo fuemuy rápido, yo fui muy poco al ensayo porque apenas me daba tiempo y, claro, no lo viví igual. También, el resultado que tuvo... Mira, aunque a todas las personas que estuvieron en ‘La brigada’ les tengo un cariño extraordinario, son gente imborrable en mi memoria y en mi corazón, pero para mí, posiblemente, ‘La brigada’ sea el recuerdo más agrio carnavalesco que he tenido.

–’Caminito del Falla’ era la idea original si el Concurso hubiera sido normal, ¿no?

–Claro, es la idea que tenía, pero cuando ya se habló del Concurso en las fechas de mayo y junio, Ángel (Subiela) tenía una idea que era directa, que era rápida, de la que se podía escribir, pero mi idea, sí, era ‘Caminito del Falla’.

–¿Qué me puede adelantar?

–Pues que te puedo decir que habla mucho del Carnaval no visto, de ese que tanto interés despierta en la gente que no ha convivido con lo que es el proceso de hacer una agrupación. Eso que termina en las puertas del Falla antes de empezar a cantar y que empieza en el momento en que termina un Concurso, porque ya ahí le estás dando vueltas a lo que vas a hacer al año siguiente. Es el andamiaje de todo esto salpicado un poco con la idea de que la gente que hacemos Carnaval, los que ven Carnaval, los que estáis en los medios de comunicación, también, vuestras vidas también son etapas de caminitos al Falla. Por lo menos, en mi caso, mis hijos han nacido y he estado caminando hacia el Falla, me casé y estaba haciendo un repertorio... No sé, hasta cuando se cuenta cualquier cosa, es “sí, ¿te acuerdas?, ese fue el año que saqué yo...” Es un poco eso el fruto de esas dos ideas.

–¿Qué tiene que pasar esta noche para que usted tenga la noche soñada en el Falla?

–Aunque suene a tópico, después de como me sentí con ‘La Brigada’, pues quisiera sentirme querido. Quizás es un poco empalagoso, pero lo digo de corazón, llegar al Falla y enamorar a la gente que le gusta el Carnaval, a la gente que han comprado las entradas para vernos y que salgan de allí diciendo, “me ha encantado”. Si eso me llega, y me siento como casi siempre me he sentido, muy querido por los aficionados, me iría pleno.