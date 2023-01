COAC 2023| Robe Gómez: "Nosotros nos esforzamos por seguir haciendo una chirigota del Sheriff"

Con la humildad de un santo, del carnavalero San Perico, Roberto Fabio Gómez no se arruga al reconocer que la dupla creativa que forma con Juan Blanco Pérez -"15 años hacemos este 2023 como pareja de autores"- se ha adecuado un año más al sello de Juan Manuel Braza, a quien los chirigoteros se unieron en el año 2020. "Nosotros nos esforzamos por seguir haciendo una chirigota del Sheriff", dice el autor que sólo ha querido "disfrutar mucho" con este primer pase preliminar de 'Los del veredicto'.

"Nuestras energías han estado siempre en recuperar esta chirigota, en que Juanma no se convirtiera en un juguete roto sino en un juguete con el que todavía se quiere jugar, porque son cuatro las generaciones que cantan sus coplas y disfrutan con sus agrupaciones", reflexiona Gómez al término de la actuación de su chirigota cuyo último filtro "siempre es el Sheriff".

¿Y qué ponen Gómez y Blanco? "Pues quizás un punto canalla a la chirigota de Loreto, esa frescura, ¿no?, de las chirigotas que hacíamos nosotros dos, y creo que le viene bien. De hecho, es que esta alianza ha sido algo muy natural. Es que hay gente que conecta, sin forzar, y eso es lo que nos ha pasado a nosotros con Juanma", asegura.

Satisfecho con el pase, Robe Gómez recuerda el trabajo de "RAS, Mariño, Rosario y Sara Romero" en la puesta en escena de esta chirigota que, eso sí, ha tenido que vivir el mal rato de ver su tipo retratado en las redes sociales un par de horas antes de pisar las tablas del Falla.

"Nosotros, como siempre, tenemos las puertas abiertas del local cuando nos vestimos, y dos personas que no conocemos, porque ahí entra todo el mundo, pues han hecho esto... Desde luego aficionadas no serán, porque un aficionado no hace eso", lamenta.