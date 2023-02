COAC 2023| El Pájaro ('Los esclavos'): "Creo que todos estamos viendo como están echando a la gente de nuestros barrios"

Muy emocionado, al término del pase de cuartos de final con su comparsa, 'Los esclavos', Francisco Javier Tizón Pájaro, uno de esos ruiseñores que ha dado nuestra fiesta, celebra una actuación con letras de las que se siente "muy orgulloso de cantar". Y es que en el par de pasodobles de altura que ha interpretado la comparsa de Miguel Ángel Argüez y Raúl Cabrera, El Pájaro se siente "muy identificado" con la primera letra que han cantado a la turistificación que ya se ha instalado en Cádiz. "Creo que todos estamos viendo cómo están echando a la gente de nuestros barrios".

El gaditano, de la calle Arricruz y que ya no vive en la ciudad, le da "mucha pena" cada vez que vuelve a su barrio y observa "cómo hay apartamentos y hostales donde antes había casas de vecinos". "Y yo todo lo respeto, y entiendo que haya que hacer negocios, pero es que nos estamos quedando sin gente, sin identidad", clama, igual que la letra que ha acabado de interpretar.

También y a pesar de "no entender ni quiero entender de política", El Pájaro ha destacado la importancia de que "la mujer siga decidiendo lo que quiera hacer con su cuerpo y con su vientre". "Me parece una brutalidad que quieran obligar a una mujer a escuchar por fuerza el latido del corazón en una ecografía. Es como si volviéramos a los tiempos de los inquisidores. Yo no me quiero meter en política ni nada de eso, pero es que esto no es lógico", razona sobre el segundo pasodoble de 'Los esclavos'.

Letras que han sido recibidas por el público "creo que bien, aunque ya lo veré luego". Y es que el comparsista ha detectado desde su vuelta a la competición -el pasado año tras un retiro de varios años- "que el público es como más exigente pero en el sentido de que escucha más, está como paladeando, como desgranando la letra hasta el final, un público, quizás, más intelectual y no tan emocional como el de antes", analiza.

Otra de las variaciones que ha notado Pájaro en esta nueva etapa es el cambio en su manera de cantar debido a las propias hechuras que exige esta comparsa. "Mira, quien llega a esta comparsa aprende a modular, a cantar con un gusto, de una forma muy exquisita. Yo he tenido que cambiar mi manera, quizás más pasional o con más garra que es lo que me pedían comparsas como las que he estado con el maestro Martín, pero aquí estoy de nuevo aprendiendo mucho".

En este punto, Pájaro comienza a romperse de emoción: "Es que yo creo que ha sido mi amigo Caracol, que desde donde estuviera me dio un jalón de orejas y me trajo de nuevo a donde yo creo que él me quería ver, en las tablas otra vez. Y, de verdad, no sabes la vida que me ha dado esto de nuevo"