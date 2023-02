COAC 2023| Miguel Ángel Ríos ('Los bipolares'): "Esta chirigota debería estar patrocinada por silestone"

Desde que 'Cádiz qué bonita eres, con tu puta madre', vulgo 'Los bipolares', hicieron su estreno en este Concurso en la fase preliminar, la chirigota ha caído de pie entre la afición. De hecho, Miguel Ángel Ríos, uno de sus autores, reconoce que el grupo estaba "más tenso" que en el debut, aunque "al final lo hemos disfrutado todos mucho" porque pocavergüen hay en este grupo para dar y regalar. "Esta chirigota debería estar patrocinada por silestone", ríe el chirigotero.

Y es que "la carga" -hasta literalmente si atendemos a los pasodobles de este pase de cuartos- no le falta al repertorio de 'Los bipolares' que también se cimenta "con un poquito de sentido crítico", dos de los "tres pilares", junto al doble sentido, que para Ríos tiene el humor gaditano y, por ende, la chirigota de Cádiz.

"Hay gente como el Vera que es capaz de hacer las tres cosas pero bueno nosotros estamos ahí intentando hacernos fuertes en dar carga con un poquito de crítica en las letras y ahí vamos. En preliminares nos sorprendió mucho cómo la gente conectó con nosotros, sobre todo con el popurrí, y aquí estamos, muy contentos con el pase de hoy, jugando con las bolas, con lo que hay, porque también sabíamos que el público de cuartos es más complicado", explica Ríos tras un pase que también ha sido recibido con los brazos abiertos por parte del respetable.

Con todo, lo que más llena al gaditano es que "más o menos el 50% del grupo nunca había pasado a cuartos, así que imagínate cómo están". Un grupo, la mayor parte, formado por amigos. "Los otros dos autores son padre e hijo y para mí son como somo familia y luego hemos llamado a gente amigos nuestros de toda la vida. Te puedo decir que el 70% del grupo (Miguel muy dado a la demoscopia, por lo que vemos) ha salido porque son gente que es que les apetecía salir junta", asegura.

Una chirigota bien avenida -y con un tipo confeccionado por Achicarte, "fíjate el currículum de Juandi este año, Martínez Ares y nosotros..."- a la que el recibimiento del público le ha podido coger por sorpresa pero no desprevenidos. "Si el Jurado decide pasarnos, letras hay... Y no es ser presuntuoso pero la verdad es que son letras no sólo igual sino, incluso, con un poquito de más carga", advierte.