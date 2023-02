COAC 2023| José Yélamo ('Los mi alma'): "Al final del popurrí se me han saltado las lágrimas"

Sin ojana ni estridencias, José Yélamo está emocionado -"muy emocionado"- al finalizar el pase semifinal de su chirigota en el Teatro Falla. "Al final del popurrí se me han saltado las lágrimas, y es que a medida que vamos pasando de fases es más la tensión y la emoción... Yo creía que era una frase hecha eso que dicen de que no tiene nada que ver vivir el Concurso como aficionado a vivirlo desde dentro. Pero es verdad. Lo he comprobado vamos", ha articulado el periodista de 'Los mi alma'.

Y es que, una vez más, la chirigota del Bizcocho ha sido recibida por el respetable del coliseo coreando esa pieza que da circularidad a su propuesta, "uno de los himnos de este Carnaval junto al tigres y leones del cuarteto del Gago", apuesta el gaditano sobre las dos agrupaciones que en el pase de este martes han cruzado versos al más puro estilo batalla Góngora/Quevedo. Puyas de ida y vuelta con las que siempre disfruta el público de este certamen.

"El repertorio que nos ha hecho Antonio (el Bizcocho) este año es un regalo. Estamos súper contentos y aunque sabemos que este año hay un nivelazo en chirigotas, nosotros vamos a defender lo nuestro, con humildad siempre, pero con mucha intención", ha argumentado el chirigotero que sabe que "aunque este grupo se ha llevado más de un babuchazo", asegura que tienen "fondo de armario" si el Jurado considerara pasarlos a la recta final del Concurso.

Una recta final que Yélamo también viviría "y si no, pues a cantar a la calle que también le tengo muchas ganas". ¿Pero lo veremos entonces en la Semana de Carnaval? "Claro, yo ya lo tengo programado para ir a grabar el programa en Madrid, venirme para Cádiz y luego pues irme de nuevo y volver", explica su trajín el presentador de La Sexta que está cumpliendo su "sueño desde chico" y no quiere "que termine nunca" por lo que, dice, "merece la pena el esfuerzo". "Esfuerzo también de mi mujer, de mis suegros, que se vienen a Madrid desde La Coruña para cuidar de los niños, esfuerzo de mis padres y, por supuesto, del Bizcocho y del grupo que me han permitido salir con ellos", agradece.