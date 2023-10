Beatriz Gandullo: "Indudablemente Manuel Carrasco sería un magnífico pregonero, pero no hemos cerrado nada aún"

–Aterrizó en la concejalía y casi sin tiempo le toca organizar el Concurso del Falla y el Carnaval, con el agravante de que la fiesta llega en 2024 en fechas tempranas. ¿No se ha preguntado todavía ‘dónde me metido’?

–Ahora ya estoy centrada y estoy mucho más consciente de lo que tengo encima, de todas las áreas. Pero tengo que reconocer que cuando llegué fue una vorágine de temas y lo pasé regular. Hasta que he visto cómo ordenarme. Vengo de ámbitos en los que he gestionado y quería cogerle el sentido a las cosas. Y ha sido importante trabajar con la gente en el mismo edificio -se refiere al IFEF, donde están sus delegaciones-. No cabe duda que el Carnaval es un gran reto y estamos avanzando para 2024.

–Porque su experiencia con el Carnaval es...

–Absolutamente como aficionada. Ahora tengo otro reto: que el Carnaval sea lo que se merece.

–El equipo de Gobierno ha querido contar con las opiniones de los colectivos del COAC. ¿Es difícil manejarse con diez colectivos?

–Teníamos claro que tenía que ser un Carnaval participado y encontrar una fórmula para que la gente pudiera mostrar su opinión, planteándonos sus problemas para nosotros formar parte de la solución. Por la premura del tiempo decidimos hacer este Consejo de Participación, que es una herramienta que nos ayuda a escuchar a todos los agentes que tienen vinculación con el Carnaval. Y para nosotros, por ahora, está siendo válido. Creo que el Consejo está funcionando bastante bien. Es completamente transparente. No solo están los colectivos del Carnaval, también la oposición. Todo el mundo puede poner su opinión sobre la mesa.

–¿Han servido de algo sus aportaciones o decidirá muchas cosas el Ayuntamiento por su cuenta?

–Está claro que la última decisión será del Ayuntamiento, pero todos los cambios que haga serán de la mano de ese Consejo y con sus propuestas. No hemos venido a cambiar nada por nuestra cuenta y riesgo. Sí a escuchar las opiniones de todos.

–Para 2024 ya no da tiempo de hacer grandes cambios. ¿Será por fin 2025 el año de la reestructuración del Concurso?

–Mi prioridad más absoluta es pensar en el Concurso 2024 e intentar ver si los cambios que se hagan aportan beneficios al Concurso. Veremos si este Consejo es el que organiza el de 2025. Realmente nos estamos cerrados a ver si hay algún tipo de mejora o ver si este Consejo es el definitivo. De momento, no ha ido nada mal. Todos los cambios están saliendo del consenso. Y me avisaban de que no se iban a poner de acuerdo nunca. Pero todo está transcurriendo de manera ágil.

–De momento se han visto en medio del asunto del dinero de la la publicidad de Cajasol, que en en el COAC 2023 no han recibido las agrupaciones. Se comentan varias versiones, pero ¿qué dice el equipo de Gobierno entrante de este asunto?

–Nos interesamos por el problema porque las propias agrupaciones lo pusieron sobre la mesa. Y ha habido conversaciones con los grupos y con Cajasol. No voy a entrar en quien tiene o no la culpa. Lo que sí está claro es que alguien, quien tenía la competencia, no lo hizo bien. Cada vez estoy más convencida de que todo el mundo tiene claro quién no lo hizo bien. Hemos intentado formar parte de la solución de un problema que no era nuestro. El problema se ha generado por una falta de gestión y la gestión en ese momento la tenía un equipo de Gobierno determinado y personas determinadas.

–¿Cuándo estará listo el reglamento y cuándo se abrirá el plazo de inscripción?

–Nos queda una reunión del Consejo para cerrar las bases del Concurso en el mes de octubre. Están pendientes los temas de los cabezas de serie y el pase de las agrupaciones de una fase a otra. Habrá final de cuatro y un Concurso con cuatro fases. Se llevará el reglamento a la Junta de Gobierno para su aprobación y luego se abrirá la inscripción.

–¿Hay una fecha estimada para el inicio del COAC?

-Hemos hecho un cálculo estimativo con un número mínimo de 120 agrupaciones inscritas. Así, empezaría el 9 de enero. Con sesiones de seis grupos, siete en fin de semana si hiciera falta.

–Existe un interés general porque las sesiones sean cortas y dinámicas. ¿Podrá llevarse esto a cabo?, ¿se ha pensado regular de alguna forma los tiempos de montaje?

–Queremos sesiones cortas y dinámicas porque además así lo han puesto sobre la mesa los colectivos. Eso favorece tanto al que muestra esa noche su obra como a los espectadores. Creo que se va a poder hacer. Los tiempos de montaje, todo lo que tiene que ver con artesanos y tramoya, es algo que estamos trabajando de forma paralela. Para que todo sea lo más ágil posible. Hay problemas muy detectados y vamos a intentar planificarnos bien para que esos problemas sean mínimos.

–¿El equipo de gobierno es partidario de una fecha fija para el Carnaval o de respetar la tradición y su vinculación a la Cuaresma?

–Este equipo de Gobierno tenía muy claro que haría lo que los colectivos le pusieran sobre la mesa, siempre y cuando estuviera dentro de la ley, claro. A día de hoy si los colectivos se ponen de acuerdo y nos traen una propuesta fundamentada, la estudiaremos. Tomaremos una decisión como Ayuntamiento, pero la tendríamos en cuenta. Eso no se ha producido y el Carnaval, de momento, está en su fecha tradicional.

–La cantera del Carnaval no está pasando por uno de sus mejores momentos. ¿Qué planes hay para ponerla en valor?

–Cuando el traspaso de carteras se me puso sobre la mesa que la cantera tiene un problema y sus representantes me dicen que les faltan locales de ensayo. Pues le buscamos un sitio: el Baluarte de la Candelaria. ¡Qué revolución! ¿Qué problema ha habido? Ocho años buscando locales y estaban ahí. También nos propusieron cambios en el reglamento y se van a hacer. Se eliminará la forma de puntuar numérica que había hasta ahora, que era igual que el de adultos. Ahora el criterio de evaluar lo decidirá el presidente del jurado.

–La cantera también ha solicitado la recuperación del programa ‘El Carnaval en la Escuela’. ¿Podrá ser esto una realidad?

–A la cantera no le gustaba la fórmula anterior. Cuando nos lo proponen mostramos absoluto interés en que exista, pero a lo mejor no tienen que estar dentro de los colegios. El equipo de Gobierno tiene que ser capaz de generar la Escuela Municipal de Carnaval. Ese es el reto. Es intención de este equipo de Gobierno cuidar a la cantera y tener esta escuela. Dotada de profesionales que puedan impartir las materias que se necesiten. Que realmente se pueda estudiar Carnaval. Es básico que los niños y niñas aprendan a tocar instrumentos, pero no debe ser el único motor porque se generan otras muchas disciplinas. Si en Cádiz tenemos a los mejores profesionales haciendo Carnaval, por qué no vamos a ser capaces de generar una escuela. El Carnaval debe ser una industria más de Cádiz. Estamos haciendo obras literarias y escénicas cada año. ¿Eso en qué ciudad se ve? Esto hay que proyectarlo.

–Hablemos del Carnaval en la calle, que se abre con el pregón. Dicen los mentideros que a un afamado cantante, muy carnavalero él, que actuó este verano en la ciudad, se le ha ofrecido el pregón.

–Estamos trabajando en ello y tengo la esperanza de poder decir algo, de anunciar el pregonero, muy pronto. Indudablemente Manuel Carrasco sería un magnífico pregonero, pero no hemos cerrado nada aún. Esto es una cosa de dos partes: el Ayuntamiento propone y la otra persona tiene que aceptarlo. Puedo decir que hemos hecho una propuesta y estamos esperando la respuesta.

–Aún no se ha reunido el Consejo de Participación del Carnaval en la calle, pero ¿qué planes tiene el nuevo equipo de Gobierno para la semana grande?

–Será inmediatamente después de acabar con el Consejo del COAC. Queremos que los colectivos del Carnaval en la calle aporten sus ideas y estudiaremos su viabilidad. Los que hacen el carnaval en la calle tienen mucho que decir.

–Da la sensación de que el gaditano ha perdido el pulso al Carnaval callejero, perdiéndose poco a poco los disfraces. Y el exorno de la fiesta, escaso en los últimos tiempos, también es motivo de críticas. ¿Alguna idea sobre esto?

–Buscamos que los gaditanos disfruten de su propia fiesta, que participen de ella. Nos vamos a ocupar de hacer una programación para todas las edades. En los últimos tiempos he echado de menos actividades infantiles que mantengan a las familias en la calle. Es verdad que vienen a la ciudad miles de personas de todo el mundo, pero para nosotros es fundamental que quien disfrute en la calle sea el gaditano o la gaditana. En cuanto al exorno, no ha habido alumbrado de Carnaval. En el pliego actual de Carnaval no hay una sola bombilla dedicada al Carnaval y nos vamos a ocupar de que la fiesta tenga un atractivo. Se va a notar que estamos de Carnaval. Aunque es verdad que el pliego de alumbrado no tiene margen de mejora, pero estamos viendo la posibilidad de tener otro atractivo. Consultando con la Intervención y la Secretaría del Ayuntamiento nos decían que ese pliego tiene una vista paralela por la que se podría estudiar la posibilidad de que hubiera luces. Pero en el caso de que no las hubiera tendríamos otro atractivo.

–¿En qué condiciones ha heredado el equipo de gobierno la Casa del Carnaval y qué le parecen las críticas de su antecesora, Lola Cazalilla, sobre una supuesta inacción vuestra con este equipamiento?

–La Casa del Carnaval no estaba como decían que estaba. Esto es una realidad y lo ha visto ya todo Cádiz. El día que entramos, al tercer día de yo llegar a la concejalía, no como dicen por ahí que hemos tardado e ir, no dábamos crédito de lo que estábamos viendo. Se había estado diciendo que era de los proyectos más grandes que tenía entre manos el equipo de Gobierno anterior y lo que hay es una parte muy pequeña puesta en marcha. Ni había nada planificado. Ni personal ni presupuesto dotado. Y hay muchos errores en los datos de autores, agrupaciones y años. Creo que fue una decisión precipitada justo antes de las elecciones y no les salió bien. Quiero pensar que fue así, porque si resulta que no abrió de manera precipitada y eso era lo que tenían planificado como uno de sus proyectos estrella, entonces no me sorprende que la ciudadanía haya decidido que seamos nosotros quienes gobernemos. Dice Cazalilla que no hemos hecho nada y no hemos parado. Lo primero era la garantía, a la que hemos acudido para que los gaditanos no tengan que pagar por las deficiencias 188.000 euros.

–¿Para cuándo estará a plenitud?

–Tenemos entre manos un proyecto que se suponía que estaba hecho y que no está. Que es una oportunidad para nosotros, ojo, y queremos generar ilusión. Porque otra cuestión curiosa es que algunos colectivos no habían visitado la Casa del Carnaval. Ahora que está todo por hacer, que es ilusionante, queremos generar industria alrededor del Carnaval de una manera profesional y ordenada, donde todo el mundo tenga algo que decir. Pero esto no se hace en dos días. Aun así nosotros en próximas fechas anunciaremos próximas exposiciones y actividades. Hay muchos espacios que no están definidos. Es un trabajo conjunto de Cultura y Fiestas para presentar el proyecto que queremos. No es que no queramos seguir el proyecto del equipo de Gobierno anterior, es que no está en ninguna parte. Allí lo que había eran dos exposiciones y muchas deficiencias por valor de 188.000 euros.