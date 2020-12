Autores de grupos punteros aplauden la disolución del Patronato del Carnaval

La propuesta de disolución del Patronato del Carnaval a cargo del equipo de Gobierno, y por ende de la junta ejecutiva del COAC, no ha cogido por sorpresa a los autores, que se han mostrado favorables a esta iniciativa, a pesar de que el colectivo que los representa fue el único que se opuso. Entienden que el Patronato como tal estaba ya herido de muerte. También aplauden que el Concurso de Agrupaciones sea a partir de 2022 responsabilidad del Ayuntamiento, pero quieren que los representantes de las agrupaciones sigan ofreciendo sus opiniones a modo de órgano consultivo. Y de cara al Carnaval 2021, muestran sus dudas respecto a la idea municipal de celebrar galas en el Falla. El motivo no es otro que la imposibilidad de reunirse para ensayar si las restricciones sanitarias no mejoran de aquí a febrero.

Para Tino Tovar “la idea de que las asociaciones vinculadas al Concurso lo organizasen nunca me pareció mala, siempre y cuando los participantes en el concurso no estuvieran en la toma de decisiones. Pero nunca me ha gustado como se ha organizado ni la gente que estaba ahí, ni la toma de decisiones”. Entiende el coplero que el equipo de Gobierno “tuvo en la primera legislatura una idea bonita donde sí creo que empezaba a recobrar sentido el Patronato, con asociaciones para las cuatro modalidades más Autores. Yo mismo luché porque eso saliera para adelante, pero parece ser que las personas que se quedaron allí al frente finalmente desertaron y desembocamos en el Frankenstein este que hemos tenido últimamente”. Según Tovar el Ayuntamiento acierta “porque el Patronato era un zombie y ni las mismas personas que ahí estaban creían ya en él”. “Que el Ayuntamiento lo organice es lo que le toca. Ya se verá cómo salen las cosas y o si hay que buscar nuevas fórmulas. Entiendo que buscará consejo y opinión en las distintas asociaciones que están vinculadas al propio concurso”, añade.

“Creo que como con todas las fórmulas habrá que dar un tiempo, a ver qué tal funciona. En un principio confío en la buena voluntad del Ayuntamiento y quiero confiar en que la cosa va a salir bien. Aunque creo que lo primero sería reconocer lo mucho y muy bueno que ha conseguido esta fórmula del Patronato para el Concurso, que era algo que demandaban los autores”, destaca Julio Pardo Carrillo. Aunque “es verdad que últimamente con tantos miembros en el Patronato y con tantas discusiones parece que la fórmula era inviable, y muchos autores clamaban por el hecho de que el Ayuntamiento lo organizara”. El cuartetero Ángel Gago dice ser “de los que llevaba mucho tiempo pidiendo que el Patronato sea un órgano consultivo, que siga estando, que estén representadas todas las modalidades y todos los estamentos que puedan aportar algo a la fiesta, y que la decisión la tenga el Ayuntamiento porque el dinero que se gasta es de todos los gaditanos y eso no lo puede decidir alguien que no ha sido votado”. Otro cuartetero como Javi Aguilera califica la propuesta municipal de “acertada”. Y cree “que será prácticamente lo mismo con la diferencia de que los marrones se los va a comer el Ayuntamiento, aportando ideas el mundo del Carnaval”.

Para José Antonio Vera Luque “si se va a buscar un sistema mejor, pues excelente. Parece que ahora lo más idóneo es que lo organice el Ayuntamiento, o custodiarlo como concurso municipal que es”. Sí entiende “que el Carnaval debe estar presente en ese sistema nuevo”, pero avisa que “estamos en estos momentos con un equipo de gobierno que le gusta el Carnaval y sabemos que va a trabajar por la fiesta, pero no sabemos qué pasará cuando llegue un equipo gobierno que no le guste tanto. Por eso es importante mantener ahí la participación de un órgano consultivo y vinculante, alguien vigilante por lo que pueda pasar”.

Según Fran Quintana “lo esperábamos e incluso viene con retraso toda vez que el partido que está gobernando el Ayuntamiento lo llevaba en su programa electoral. Es una buena noticia para los que hemos defendido esta vuelta a la organización por parte del Ayuntamiento”. Y es que “resulta muy complicada la gestión desde un organismo así porque es muy difícil separar los intereses particulares de cada uno a la hora de participar. Y la única en la forma de garantizar que el Concurso sea público y sea de todos los gaditanos es que lo organice el Ayuntamiento”. Quintana dice esperar que “no por ello se cierre la participación de asociaciones, colectivos y sobre todo de los gaditanos, para que puedan participar en algo tan nuestro como es el Concurso del Falla”.

La dificultad de reunirse para ensayar, obstáculo para la celebración de las galas

Lo que no ven claro estos autores es la celebración de las galas en el Falla en el mes de febrero como sustitutas de un Carnaval suspendido por la epidemia. Los de coros lo tienen más difícil. Julio Pardo Carrillo, aunque agradeciendo el intento municipal, lo ve “absolutamente inviable porque eso supone que nosotros tendríamos que ensayar algo en enero. Si era mala la situación cuando se decidió suspender el concurso, ahora es peor todavía y mucho me temo que después de navidades será todavía peor”. El coro, segundo premio en 2020 con ‘Tócame’, “sigue tal y como estaba, con el grupo intacto, pero después de 43 años en la brecha sin parar decidimos tomarnos este año como un merecido descanso, que yo creo que nos tocaba, y además lo estamos agradeciendo muchísimo”. David Fernández, autor de ‘La colonial’, primer premio de coros, coincide con Pardo. “Ahora mismo eso para un coro es complicado y hasta temerario. Los coros fuimos los primeros en dar un paso atrás y tomar una decisión para mí responsable”. Incide en que “es muy difícil ensayar cosas nuevas cuando no se puede uno ni siquiera reunir para ensayar”.

Fran Quintana, aunque aplaude “la osadía o el atrevimiento del Ayuntamiento de lanzar algo para que la ciudad tenga algo de carnaval”, entiende que la propuesta municipal “debe llevar aparejado un protocolo de ensayo para las agrupaciones, porque si no con las restricciones horarias y de número de personas para reunirse que tenemos ahora es totalmente inviable. Estamos a la expectativa de que se nos llame y se nos den pautas para poder llevar a cabo esta iniciativa tan bonita, pero que ahora mismo no la veo nada fácil de cumplir”. Aún así destaca que su comparsa, ‘Los pacientes’, “no ha sonado nada y creo que se lo debemos también a la gente, pero en función de lo que podamos ensayar y de cómo se pueda llevar cabo nuestra participación me gustaría incorpora novedades de algún tipo”.

Vera Luque es pesimista. “La idea parte de la buena fe de querer hacer algo, pero a día de hoy con las restricciones, preparar algo tras la Navidad va a ser muy complicado. No tenemos local de ensayo, no sabemos cuántos podríamos meternos en un cuarto, hay componentes que viven fuera de Cádiz por si sigue el tema del cierre perimetral y la hora de ensayo estaría en el aire si persiste el toque de queda. Veo el mismo problema que para el Concurso: no podemos reunirnos para ensayar”, afirma con rotundidad.

En el caso de Tino Tovar, no sacará nueva comparsa “pues creo que a ‘Oh capitán, my capitán’ no la han escuchado en muchos lugares y muchos aficionados se quedaron con las ganas de escuchar al primer premio”. Trabajaremos la comparsa, a lo mejor con alguna letra original de pasodoble”. Sí anuncia la intención “de montar un espectáculo de Carnaval que seguramente lo anunciaremos en breve”. Ángel Gago, por su parte, admite que “en principio nosotros no tenemos previsto hacer nada, esperamos noticias, pero es verdad que el cuarteto lo tiene más fácil porque podemos mantener la distancia de seguridad en los ensayos”.

Mientras El Selu apuesta “por seguir los mismos” y celebrar “una gira en 2021 con nuevas actuaciones aparte de las que teníamos ya pospuestas de este año”, Javi Aguilera recuerda que “el cuarteto siempre está vivo y algunas cosas nuevas habrá, seguro, con la base del cuarteto de este año”.