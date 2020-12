El Ayuntamiento propone Galas de Carnaval en el Falla en febrero y la disolución del Patronato

La concejala de Fiestas y Cultura, Lola Cazalilla, ha presentado este viernes a la Junta del COAC y a la de Fiestas del Patronato la propuesta para la disolución del mismo. Además, ha informado de la programación de Carnaval que se está confeccionando desde la Delegación de Fiestas para las tres primeras semanas de febrero con objeto de, por un lado, mantener actividades carnavalescas y, por otro, colaborar con agrupaciones y artesanos.

Concretamente ha planteado varias galas de Carnaval en el Gran Teatro Falla para celebrar durante las tres primeras semanas de febrero, durante las fechas en las que debía celebrarse el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas y el propio Carnaval. Cabe recordar que con motivo de la actual pandemia originada por la Covid-19, la Junta Ejecutiva del Patronato del COAC acordó el pasado mes de septiembre, por unanimidad, suspender el certamen. No obstante, se anunció que se iba a estudiar la posibilidad de celebrar festivales, galas o certámenes carnavalescos a lo largo de 2021, y así se ha hecho priorizando en todo momento las medidas de seguridad para evitar el contagio del coronavirus, por lo que el aforo será limitado.

La Delegación de Fiestas ha presentado a la Junta Consultiva del COAC estas galas, que se ofrecerán a las agrupaciones semifinalistas del COAC 2020, así como a agrupaciones de la cantera, a los romanceros en función del orden de clasificación en el certamen de 2020 y a las antologías de Manolo Santander y Juan Carlos Aragón. Antologías éstas que crearon una obra nueva con letras originales y puesta en escena para el pasado Carnaval.

El festival comenzará el 1 de febrero y participarán tres grupos por función. Podrán cantar el repertorio del Carnaval 2020 o uno nuevo, y cada formación actuará dos días en total.

Asimismo, se fijará un caché para las agrupaciones y se establecerá una cláusula por la que éstas deberán destinar una cantidad de dicho caché exclusivamente para la puesta en escena y realizar encargos artesanos, con objeto de que también se beneficien de estas galas los artesanos y artesanas de todos los sectores implicados en la fiesta.

La disolución del Patronato

La Delegación de Fiestas también ha informado a la Junta del COAC y a la Junta de Fiestas de la propuesta de disolución del Patronato, que se llevará al Consejo Rector. Cazalilla ha explicado que se procede a dicha disolución “porque no se trata formalmente de un organismo autónomo, y en pro de una mayor transparencia y optimización de recursos hay que afrontar este cambio para lograr un mejor funcionamiento”. Y ha recordado que este cambio “fue un compromiso que adquirimos desde la elaboración de nuestro programa electoral, y que incluso los colectivos que forman parte del COAC nos lo habían pedido”. “Fiestas ya está estudiando –ha añadido- otras formas de participación”.

Según consta en los estatutos del Patronato, esta disolución deberá ser aprobada por el Consejo Rector y posteriormente será elevada a Pleno. El Consejo Rector se convocará en los próximos días.

“Creemos que el formato actual de Patronato con Junta Ejecutiva ha cerrado su ciclo para organizar el Concurso y el Carnaval, y consideramos que esa labor debe ser realizada por el Ayuntamiento apoyándose en un órgano consultivo al que escucharemos y atenderemos esas propuestas que contribuyan a mejorar el certamen”, ha expuesto la concejala. “Durante un año he tenido la oportunidad de comprobar la representatividad real de este órgano que actualmente no se corresponde con la mayoría de agentes que generan el Concurso”, ha añadido.

Esta propuesta ha recibido el respaldo mayoritario de los representantes de la Junta del COAC al entender que es la voz de la mayoría. En la reunión, celebrada de forma telemática, no han estado ni la Asociación de Cuartetos ‘Los dos Palos’, cuyo representante ha excusado su asistencia, ni la Asociación de Chirigotas Carmeluchi. La Asociación de Coristas Gaditanos (ASCOGA), la Asociación de Comparsistas 1960 y el Colectivo de Autores Independientes (CAI) han agradecido y aplaudido la decisión. Desde la Asociación de Antifaces de Oro han mostrado su apoyo al Ayuntamiento, la Asociación de la Cantera del Carnaval de Cádiz también ha apoyado y valorado de forma positiva la iniciativa, y la Asociación de Artesanos ha deseado lo mejor a la concejala en este proceso, además de ofrecer el apoyo del gremio al Ayuntamiento en este camino. En esta línea, el representante del grupo municipal socialista, Francisco Javier Ramírez, ha mostrado su apoyo a todo el proceso de disolución, recordando que el PSOE también lo lleva en su programa, y sus concejales entienden que es el mejor momento para dar este paso.

Sólo el representante de la Asociación de Autores, Miguel Villanueva, se ha mostrado contrario a la propuesta al considerar que es una decisión tomada de forma unilateral, añadiendo que “no hay concurso sin autores” y que la Asociación de Autores estaría “capacitada para diseñar el Concurso”.

“Cádiz no puede quedarse sin Carnaval en febrero, pero no sólo por lo que supone de expresión popular, sino por lo que supone de motor económico para la ciudad, y más aún en este contexto de pandemia. Entendemos que el Ayuntamiento tiene que apoyar no sólo a las agrupaciones, sino también a todos los sectores de nuestra fiesta”, ha señalado la concejala de Fiestas y Cultura, Lola Cazalilla.

Asimismo, la Junta del COAC ha aprobado hoy la distribución de la publicidad estática proveniente de Onda Cádiz RTVA entre las agrupaciones, y también ha dado el visto bueno a la propuesta de Antifaces de Oro para que se dedique una calle en San Fernando al autor isleño Juan Rivero.