Arturo de Barbate (Los esclavos): "El Chapa ha hecho letras espectaculares, cada día nos traía cosas más bonitas"

Arturo Guzmán 'Arturito de Barbate' salía de la actuación con una sonrisa pintada en la cara. Un pase de semifinal con el que salieron más que satisfechos, "la sensación ha sido muy buena, cada día que hemos cantado hemos ido a más, o esas han sido nuestras sensaciones, pero claro, al final el aficionado es el aficionado y el jurado es el jurado", explica. Y es que le comparsista explica es una persona muy precavida, --que más bien es modestia-, "en el aspecto de que no me quiero hacer ilusiones de ningún tipo, sino simplemente que por el disfrute del teatro, por cómo hemos visto a la gente y lo que nos han transmitido pues es algo que invita a pensar en buenas expectativas", comenta de una noche más especial si cabe, al ser el día definitivo, la de los cuchillos largos de verdad.

Y es que los dos pasodobles han sido bien recibidos por el público, el primero al paralelismo entre la semana santa y el carnaval para rematar con que esta es la verdadera semana de pasión, y un segundo al amor diverso y verdadero, sin dejar tampoco atrás los cuplés. "El Chapa ha hecho letras espectaculares este año, desde el principio que empezamos a ensayar traía cada día cosas más bonitas, y yo desde aquí le doy la enhorabuena".

Un buen material y más material que queda, y aunque la modestia no le deja ahondar en el siguiente pase, "sinceramente tengo que decirte que merecería la pena escucharnos una vez más, pero yo estoy dentro y no me gusta decir mucho más, no está bonito".

Así que con el trabajo realizado confiesa que se iba a casa a descansar, "no lo vamos a ver juntos el fallo porque tengo que trabajar y si dios quiere, si pasamos, pues también hay que descansar. Así que me gustaría despertarme y verme ahí. Pero ahora tengo que irme para quitarme esta barba, que es horrorosa".