Descansa este año. No lo hacía desde el Carnaval 1989. La parada le ha servido para ocuparse de varias aficiones o retomarlas. Antonio Rivas, que deja caer que el parón puede ser definitivo, es tan prolífico en su día a día como lo ha sido en el Carnaval.

–¿En qué ha ocupado el tiempo libre que este año le ha posibilitado su parón carnavalesco?

–He echado un cable a Ramoni para su pregón de Chiclana y presido el jurado del COAC en infantiles y juveniles. Además, está Netflix, que ayuda mucho a ocupar el tiempo.

–¿Alguna serie o película recomendable?

–Más películas que series. Me las recomienda mi hijo. La última que he visto, y que me ha encantado, es ‘Los dos papas’. Además, tenía lectura atrasada.

–¿Por ejemplo?

–Entre los libros que me he leído, Las mil noches de Hortensia Romero, de Fernando Quiñones, y Zalacaín el Aventurero, de Pío Baroja. Con tanto Carnaval te enriqueces por un lado, pero te enbruteces por otro. Han sido muchos inviernos hipotecados por el Carnaval.

–¿Viaja usted con frecuencia?

–Bastante. Ahora he estado buscando por Cantabria y Asturias a los herederos de una casa en la calle El Carmen.

–¿Qué lugares le han impresionado?

–Cabo Verde es muy interesante. Es como las Islas Canarias hace 30 o 40 años. Los contrastes de paisajes son tremendos y preciosos. También he estado en Río de Janeiro y en Cuba.

–¿Qué otras aficiones tiene?

–La bicicleta y el senderismo. Conozco muchas rutas de la provincia. Hay mucho que ver. Ah, y la pintura. Mis profesores son Julián y Cecilio Chaves. Pinto desde hace cuatro o cinco años, pero ahora le dedico más tiempo. Y algo más.... mmmm... también estoy aprendiendo a tocar la guitarra, que era algo que tenía pendiente.

–¡Hay vida más allá del Carnaval!

–Totalmente. Y, como en mi caso, hay que dejar paso a las nuevas generaciones de autores.