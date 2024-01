Antonio Rivas y Carlos Sánchez, un binomio que funciona. "Nosotros ya hemos terminado de escribir y ahora le toca al coro"

Tras la actuación de 'Los luciérnagas' sus autores de letra, Antonio Rivas y Carlos Sánchez, se mostraron muy satisfechos por la acogida dispensada por el público. "Estamos muy contentos", dijo Rivas. "Aunque hay quien dice que el público de cuartos es distinto, yo no estoy de acuerdo. Se ha demostrado que cuando se trae algo que convence la gente responde", dijo.

"Nosotros -continuó- queremos competir desde ya, porque nos ponemos en la piel de los jurados, que son muchas las agrupaciones las que escuchan y tienen que ir haciéndose el cuerpo, hay que ir cogiendo posiciones si queremos estar ahí", aseguró.

Rivas reconoció que antes le gustaba que la preselección también arrastrara, pero ya no lo tiene tan claro. "Yo pensaba que era bueno que se arrastrara todo, como una obra global en un Concurso, pero es verdad que de cara al jurado ahora ya tiene la referencia con todo lo que ha visto, con lo cual te clasifica más arriba o más abajo según sus gustos. También te da una oportunidad importante la preselección actual, y es hay letras que igual no te dan muchos puntos pero que queremos cantarla en el Concurso, como la del primer día, dando las gracias a todos los medios de comunicación por todo lo vivido en el año pasado tan complicado que tuvimos. Igual no es una letra de competición pura y dura, pero era necesaria. Entonces, igual que el tango de medida, la puedes soltar en preselección. Tienes la posibilidad de seis letras más si llegas a la final", manifestó.

Explicó que el coro, que en cuartos sonó mejor que preselección, "está más compacto. Se ha cambiado un poco la posición, se ha adelantado la batería, se han estrechado algunos huecos... nos gusta el coro dinámico, con la orquesta dividida en dos piezas, con un pasillito para romper esa cuarta pared como se dice en el teatro, pero es verdad que hay que ajustar bien".

Al preguntarle por el sonido del coro y la tesitura de un grupo de tenores que canta a un tono más elevado que el resto, aseguró que "hay quien dice que estamos tirando un poco más hacia la comparsa en algunas cosas, algo tendrá que ver también que Julio Pardo hijo se ha ido haciendo cargo de la afinación, creo que desde ‘El batallitas’ la lleva él. El año pasado, con ‘Los Martínez’, que traía yo esa idea muy musical, Julio estaba súper receptivo a ese cambio, y por ese camino seguimos. Ya se ha apuntado en los medios que todas las músicas son de músicos gaditanos. Hemos huido de otras músicas que nos acompañaban un poco".

Por su parte, Carlos Sánchez, coautor de letra este año del coro junto a Rivas, reconoció que está viviendo el Concurso de una manera muy emocionante. “Ya el primer día me harté de llorar, me desahogué, una vez que cayó el telón. La verdad que Julio y Antonio me han dado una masterclass de cómo hacer un repertorio y estoy disfrutando como un cochino en un charco. Ahora a seguir trabajando. Nosotros ya hemos terminado de escribir y ahora le toca al coro”.