Agenda del miércoles de Carnaval de Cádiz 2023: los concursos en los tablaos protagonizan la jornada

La tarde estará dedicada al público infantil y la cantera tendrá su sitio en Santa María y San Juan de Dios.

16:00 Baile por tanguillos

Continúa el concurso, que se celebra en el Centro de Arte Flamenco La Merced.

17:00 Tarde infantil

En la plaza de San Antonio hasta las 20.00. Concurso de disfraces infantiles y musical ‘Príncipe Encantador, un musical por la igualdad’.

18:00 Teatro de títeres

En la plaza de San Francisco se escenificará la obra ‘Peneque y la planta carnívora’.

19:00 Coplas para la cantera

Actuaciones de agrupaciones infantiles y juveniles en el barrio de Santa María y en la plaza de San Juan de Dios.

19.30 Circuito de agrupaciones

Agrupaciones del COAC 2023 actúan en la plaza de Candelaria y el tablao de La Viña.

20:00 Concurso Unicaja

La plaza de San Agustín acoge el concurso de coplas de Unicaja con el siguiente orden de actuación: ‘Los jefes de Cádiz’, ‘Los colaores, una comparsa de toda la vida’, ‘La burbuja’, ‘Los Martínez’, ‘Las musas’, ‘Los telarañas’, Frente talibán de la República de Kadikadistán’, ‘Al-Ándalus’, ‘No he salido antes porque mi madre no me dejaba’, ‘Los revoleaos’ y ‘La Oh Diosa del Carnaval’.

20.00 Concurso El Mentidero

Continúa el concurso de presentaciones en la plaza del Mentidero con las actuaciones de la chirigota infantil ‘Las santitas’, el cuarteto infantil ‘Un cuarteto con mucho ángel’, el cuarteto juvenil ‘El gran golpe’, la chirigota ‘Los del veredicto’, el coro ‘El día de mañana’, la chirigota ‘Yo pa un día no vengo’, la comparsa ‘El cantón independiente (que vivan las mujeres de Cádiz)’, el coro ‘Vive!’, la chirigota ‘Amo a escuchá’ y la comparsa ‘Cádiz de mi alma’.

20.30 Circuito de agrupaciones

Agrupaciones destacadas del COAC2023 en la plaza de San Francisco.

21:00 Concurso de Popurrís en La Viña

Continúa el concurso en el tablao de La Viña, ubicado en la calle Virgen de la Palma esquina Cristo de la Misericordia, con la actuación, por este orden, de la comparsa ‘Los telarañas’, el coro ‘La reina del sur’, la chirigota ‘Los que se van contigo a la cama’, el coro ‘Al-Ándalus’, la chirigota ‘Los mi alma’, el coro ‘Aquí no se rinde nadie’, la comparsa ‘Los emigrantes’, la chirigota ‘Los incautados’, el coro ‘La veritá’, la comparsa ‘Los borracheras’ y la chirigota ‘Los sinceros’.

23:00 Músicas en las carpas

Música en las carpas de Renfe, el Baluarte de Candelaria y el Castillo Santa Catalina.