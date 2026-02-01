1981: Alberti y Pemán se dan la mano, el golpe de Estado y el Carnaval recupera la calle

El inicio oficial llegó con el pregón del poeta Rafael Alberti, que ofreció un discurso cargado de humor, recuerdos personales, poesía y coplas, ataviado de marinero, desde la plaza de San Antonio. El momento más emotivo se vivió con el abrazo entre Alberti y José María Pemán, símbolo de reencuentro y convivencia.

Ia del Carnaval 1981

Durante la actuación del cuarteto Cuatro parlamentarios parlanchines y estrafalarios, un personaje irrumpió en el escenario del Gran Teatro Falla simulando un asalto, pistola en mano, para acabar proclamando que en Carnaval no se ordena callar, sino cantar, provocando la euforia del público.

El veredicto del Jurado Oficial se dio a conocer a las seis y media de la mañana.

El Carnaval llegó hasta la Prisión Provincial, donde el coro Entre pitos y flautas y el cuarteto Cuatro parlamentarios parlanchines y estrafalarios actuaron ante los internos.