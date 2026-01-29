1980: Fernando Quiñones, la escalera de Medicina y tres avisos de bomba

El año 1980 quedaría marcado por el pregón del escritor Fernando Quiñones y por una Final del Concurso Oficial de Agrupaciones que tuvo como inesperado protagonista un aviso de bomba en el Gran Teatro Falla.

IA del Carnaval / Miguel Guillén

Tres llamadas telefónicas alertaron en la tarde del 14 de febrero de la supuesta colocación de varios artefactos explosivos en el teatro, justo antes del inicio de la final. De inmediato, artificieros de la Policía Nacional registraron el edificio, junto a inspectores del Cuerpo Superior de Policía y agentes de la Policía Local. Tras el operativo, se decidió cerrar todas las puertas y habilitar una única entrada para el público, que accedió previa identificación y registro.

Mientras tanto, en las escaleras de la Facultad de Medicina, las comparsas Cuba, Caleta y Los luceros del alba ofrecieron pasodobles y cuplés ante numeroso público, que coreó los repertorios al grito de “el jurado dice no, el pueblo dice sí”. Las actuaciones concluyeron con el inicio de la gran final.

En el apartado de premios, Los pequeños cantores del Viena se alzaron con el primer premio de coros. En comparsas provinciales, Los simios, de El Puerto de Santa María, obtuvo el primer premio. En Cádiz capital, los principales galardones fueron para Payos y gitanos, de Pedro Romero.

Las chirigotas locales estuvieron encabezadas por Los monos sinvergüenzas, de Juan Poce. En cuartetos se vivió una circunstancia excepcional: cuatro agrupaciones alcanzaron la final, algo que no volvió a repetirse hasta 2018.

Otra de las singularidades de aquel Carnaval fue la participación, fuera de concurso, de la chirigota femenina Las Molondritas.