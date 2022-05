16M: Fecha histórica para el Concurso

El 16 de mayo de 1972, como preámbulo a las famosas Fiestas Típicas Gaditanas comenzó el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas en el Falla; el mismo día, 50 años después, que el atípico certamen de este año, que arrancó el pasado lunes.

El 16 de mayo de 1972 tuvo lugar en el Teatro Falla la primera jornada del Concurso de Coros, Comparsas y Chirigotas. Por su parte, el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) del Carnaval de Cádiz de este año, trasladado a los meses de mayo y junio de forma excepcional a causa de la pandemia de Covid-19, también ha comenzado en categoría de adultos el 16 de mayo medio siglo después.

En el Concurso de 1972 intervinieron agrupaciones de la capital y provincia, y también de fuera de ella, como la de Isla Cristina y la entrañable ‘Casa de Cádiz’ en Barcelona. Las primeras sesiones fueron un éxito y la segunda se prolongó hasta pasadas las tres de la madrugada.

La crónica del primer día de concurso recogía que dentro de un buen tono general –actuando todas las agrupaciones con un mismo decorado con motivos carnavalescos– cosecharon grandes ovaciones las chirigotas ‘Los alguaciles del pueblo’, ‘Los Flamencos Borrachos, ‘Los Pitirolos’, ‘Los Tranquilos’ y ‘Los Tontos de las bolas’. También las comparsas ‘Los play Boys’ y ‘Los Aventureros’.

“Igualmente han mejorado una enormidad, con un estribillo muy pegadizo, la comparsa de la ‘Casa de Cádiz’ en Barcelona ‘Los Peregrinos’. Es indudable que el jurado va a tener muchas dificultades porque todas las agrupaciones han gustado mucho”, destacó el Diario, que añadía que “este año, para un mayor orden y seguridad, no se han vendido localidades de paraíso en el teatro, donde tampoco fueron colocadas sillas supletorias. Varias emisoras retransmitían el concurso y la animación era grande en las sesiones de tarde y noche, donde actuaron un total de 23 agrupaciones que cosecharon grandes aplausos”.

En un tornavoz se encontraba el Jurado del concurso, presidido por el concejal Francisco Alarcón Daza y compuesto por los también concejales Marrero Ortega y Cisneros Palacios, y los señores Braza Choucelo, Macías Retes, Montes de Oca, Vélez, Llompart Bello, Galiesto y Segura.

En el concurso de 1972 destacó la chirigota ‘Los gaditanos’, presentada por paisanos que trabajaban en Alemania. Rafael López Romo fue el único autor carnavalesco que trajo al Falla una agrupación desde Hamburgo. Este grupo estaba formado por siete personas, cuatro naturales de Cádiz, entre ellas el propio autor y su hijo, y las otras tres de El Puerto de Santa María, San Fernando y Zamora, respectivamente. “Cádiz, mi querida tierra,/ me parece un sueño el volverte a ver/ y aunque fue larga mi ausencia/ tú no te creas que te olvidé...”, decía el pasodoble de presentación. Pese a los kilómetros recorridos para estar en Cádiz, la Delegación de Fiestas de entonces no dispensó a la agrupación de abonar las tres pesetas de arbitrios para poder salir a la calle durante los días 18 al 28 de mayo.

La novedad de las Fiestas Típicas de 1972 fue el traslado de sus casetas al Paseo de Santa Bárbara. Una comitiva oficial con la Reina de los festejos, Rosario León Sánchez, presidiéndola, llegó al nuevo recinto elegido por el Ayuntamiento. A la entrada había una cinta que cortó Rosario León entre los aplausos del numeroso público allí congregado, mientras la banda de música atacaba ‘La marcha de Cádiz’. A pie, la Reina, alcalde y concejales, así como los miembros de la Comisión de Fiestas fueron inaugurando las casetas, hasta llegar a la Municipal, donde se ofreció un refrigerio. Allí la Banda de Música del Cuartel de Instrucción de Marinería interpretó alegres composiciones para terminar con ‘Los duros antiguos’ que bailaron varias damas. A las nueve de la noche, en la plaza de San Juan de Dios, que lucía una iluminación extraordinaria, llegaba la Reina de las Fiestas Típicas Gaditanas, a la que acompañaba la de la ‘Casa de Cádiz’ en Barcelona, Montserrat García Arco. El alcalde Jerónimo Almagro le dio la bienvenida en nombre de la ciudad y después le invitó a subir a un coche descapotable, en el que recorrió nuestra Tacita de Plata escoltada por motoristas de la Policía Local, entre el entusiasmo de los gaditanos.