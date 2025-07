Vuelta a la normalidad en la Copa del Rey MAPFRE

Después de dos jornadas con situaciones meteorológicas no habituales y complicadas, este jueves, la bahía de Palma lució espléndida y permitió que la tercera jornada de la Copa del Rey Mapfre-ORC European Champion se disputara sin incidencias eólicas. A las 13 horas el Comité de Regatas que dirige no muy acertadamente la ORC, dio la salida a las dos áreas de regata que agrupan en el campo Alfa a las flotas ORC 0 y B y en el Bravo a las ORC A y C. Sin incidentes que señalar, solo una llamada general por fuera de líneas de muchos barcos de la flota, se pudieron navegar los dos recorridos barlovento-sotavento de entre 7 y 8 millas cada uno, con un buen viento del suroeste (SW) de 10 nudos de velocidad, que se mantuvo estable durante las dos pruebas.

Analizando las clases en la Abanca ORC 0, el italiano Vudú sigue liderando la clasificación con un total de 13 puntos, siendo el primer barco español el Urbania con 25; el Aifos, que ha vuelto a contar con el rey Felipe VI a los mandos, está clasificado en el puesto octavo con un total de 32 puntos tras haber sido este jueves noveno y octavo. En cuanto a nuestro Teatro Soho-San Miguel, una vez liberado de la presión de ser inicialmente favorito, volvió a demostrar el potencial de su tripulación, a pesar que el barco del modelo TP52 es uno de los más veteranos de la flota, todo un hándicap de prestaciones ante los pepinos del mismo modelo que navegan en esta clase.

En la jornada fue séptimo y tecrcero y todo a la espera de la compensación de puntos que le debe el Comité del incidente del primer día. Los malagueños de Benalmádena ocupan el puesto 11º de la general con 39 puntos.

Dentro de la clase Sail Racing ORC A, la general la lidera el español Pez de Abril con 12 puntos y en el puesto quinto de esta clasificación se sitúan los onubenses del Estrella Damm con Nacho Montes como armador, que consiguieron un quinto y un tercero, tras haber sido primero en tiempo real en la segunda de las pruebas, con un total de 18 puntos a tan solo 5 del segundo escalón del podio y a 8 del primero.

La clase Ubico ORC B, de momento es de los gaditanos del Taboga, que siguen sorprendiendo a propios y extraños, ya que con un barco de 30 años de antigüedad, ocupan la cuarta posición de la general con un total de 29 puntos, tras obtener esta vez un octavo y noveno como parciales. El tándem armador/patrón Guzmán y Gutian no solo son los primeros españoles de la clase sino los mejores de toda la flota andaluza presentes en Palma. El líder es el Estonio Tecnonicol con 12 puntos. El otro barco andaluz de esta clase, el Floc Pro de CM de Almería no está teniendo una buena actuación, ocupando el puesto 22º con unos parciales de 24º y 20º en las dos pruebas disputadas.

En la clase Uber ORC C, con cuatro representantes andaluces, los onubenses del Marítimo y Tenis de Punta Umbría, el JP Financial DE6, pincharon en la segunda prueba con un 20, lo que arruina la regularidad que llevaba en las pruebas disputadas (3º, 9º, 5º) bajando hasta el 7º puesto de la general con un total de 37 puntos. En cuanto a las otras tres unidades andaluzas, el Leonoris de Pablo Corrales es 13º y en la parte baja de la tabla se sitúan el Regulo VII en el puesto 23º y el Aquilón en el 25º; este barco fue descalificado por salida prematura (OCS) en la primera prueba del día. Esta clase sigue dominada con mano de hierro por el alemán Early Bird con 6 puntos.

Hoy viernes, penúltimo día de regata, se debería celebrar la segunda regata costera, pero todo parce indicar que la ORC se decidirá por balizar de nuevo dos recorridos barlovento-sotavento, que en caso de celebrarse serían los cinco que navegue la flota, lo que permitirá el descarte del peor resultado obtenido en los cinco navegados. El de la regata larga no es descartable. Este descarte puede cambiar en parte las clasificaciones de algunas de las cuatro clases, dejándolo todo pendiente para la jornada final del sába