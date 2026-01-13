El Virgili Cádiz refuerza su proyecto con Javi Santana

El CD Virgili Cádiz ha alcanzado un acuerdo con el CD Unión Deportiva Los Amigos de Puerto Real y ha formalizado el traspaso del jugador Javier Santana Espinosa, que desde esta semana pasa a incorporarse a la disciplina del conjunto gaditano hasta el 30 de junio de 2028 para integrarse en la plantilla que compite en Segunda División B de Fútbol Sala.

Nacido el 7 de octubre de 2004 en Puerto Real, Javi Santana inició su trayectoria deportiva en el CD Puertorraleña y el CD La Salle, donde participó en fútbol-7 y fútbol 11. En fútbol sala se desempeñó como jugador con el CD Kortatus FS y posteriormente en el propio CD La Unión FS.

Durante la actual temporada, el jugador acumula cinco goles en 12 partidos con el primer equipo puertorrealeño en Tercera División de Fútbol Sala, además de un gol en dos encuentros disputados con el equipo B de la misma entidad.

El director deportivo del CD Virgili Cádiz, Álex del Amor, valoró la llegada del nuevo fichaje destacando que se trata de un "jugador joven, con mucha ilusión y hambre de crecer". Subrayó que "destaca por su juego práctico y su inteligencia dentro de la pista, entendiendo muy bien los momentos del partido y tomando siempre decisiones coherentes para el equipo".

Del Amor añadió que se trata de un "jugador de gran recorrido, con muy buenas condiciones físicas, capaz de sostener ritmos altos de juego y aportar tanto en tareas defensivas como ofensivas". También señaló que "posee además un gran golpeo con ambas piernas, lo que le convierte en un perfil versátil y peligroso en diferentes situaciones del juego". Concluyó definiéndolo como un "fichaje con proyección, compromiso y mentalidad correcta", en una incorporación que el CD Virgili Cádiz entiende como una apuesta de futuro con impacto inmediato por una de las jóvenes promesas del fútbol sala de la provincia de Cádiz.