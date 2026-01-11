Fútbol sala: el CD Virgili Cádiz no tiene su día en Jumilla (6-3)

El CD Virgili Cádiz no tuvo su día en su visita al CFS Jumilla, en el encuentro de la jornada 16 del Grupo 5 de Segunda División B de Fútbol Sala. El partido, el primero de 2026 y de la primera vuelta de los amarillos -que jugaron en tierras murcianas de verde con la equipación dedicada a la provincia- se resolvió con una derrota (6-3) y estuvo condicionado por el infortunio, las numerosas paradas de Fran Osorio y las bajas por lesión que mermaron al conjunto gaditano. Un duelo intenso y repleto de ocasiones, que dejó a los de Juan Carlos Gálvez sin premio pese a su insistencia durante los cuarenta minutos.

El encuentro comenzó con el Virgili volcado en ataque. Jesulito dispuso de la primera ocasión clara, pero Fran Osorio evitó el gol con una parada con la cara. Rojas respondió para el Jumilla con una falta directa que Hilario desvió con acierto. Carlitos y Jesulito lo intentaron sin éxito, y Poti envió alto un disparo antes de que Hilario buscara sorprender desde su portería con un envío largo que también detuvo Osorio.

El primer gol llegó en una acción confusa dentro del área. Samu empujó el balón tras un barullo en el que Hilario había logrado detener en primera instancia, pero el árbitro terminó concediendo el tanto. El Jumilla mantuvo la presión con nuevas llegadas de Rojas y Ortiz, aunque el portero del Virgili evitó una ventaja mayor con una triple parada.

Samu amplió la diferencia al culminar una jugada de tiralíneas al segundo palo, y antes del descanso Andresito tuvo una clara ocasión que también desbarató Osorio. En los últimos minutos del primer tiempo, Juan Carlos Gálvez optó por colocar a Óscar Lojo como portero-jugador, pero el marcador no se movió.

En la segunda mitad, Carlitos se volvió a encontrar con el portero local y Joni, que entró por Hilario, evitó el tanto de Yepes. El Virgili recortó con un gol de tacón de Poti tras un saque de banda de Carlitos, aunque el Jumilla reaccionó rápido con los tantos de Yepes y Samu.

Kike marcó el quinto tras un balón suelto y, con el Virgili jugando de cinco, el conjunto murciano aprovechó una pérdida para anotar el sexto desde su propio campo. Los gaditanos no se rindieron y rozaron el gol con dos disparos al palo, uno de Óscar Lojo y otro de Wallace.

Jesulito recortó con el 6-2 y repitió para el 6-3 tras asistencia de Carlitos. En el tramo final, Fran Osorio volvió a destacar con varias paradas ante Poti, Lojo y Andresito, mientras Joni evitó un nuevo tanto local con una doble intervención en la última jugada.

El CD Virgili Cádiz jugará la próxima semana ante el CD Alcalá de Guadaira en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, el domingo 18 de enero, a las 12:30 horas.