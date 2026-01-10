El San Fernando 1940 inicia el año con una nueva goleada

El CD San Fernando 1940 sigue su trayectoria inmaculada y comenzó el año 2026 y la segunda vuelta de la misma manera que terminó el 2025, con una goleada. En esta ocasión el cuadro de Jaime Bugatto consiguió vencer por cero a goles a seis al San Fernando Atlético en el derbi local disputado la tarde del sábado 10 de enero.

Con esta nueva victoria, el cuadro isleño, fundado por Monchi, suma la decimotercera consecutiva mientras lidera con mano de hierro el grupo 2 de Tercera Andaluza.

El encuentro tuvo cierta dosis de igualdad en la primera media hora de juego, justamente cuando Pablo Jiménez rompió el marcador y, de paso, el partido.

Los azulinos, de rojos al ser visitantes en el Iberoamericano, ampliaron su ventaja antes de la conclusión de la primera mitad con los tantos de Pedro Carrión, en el minuto 39 de juego, y de Miguelito en el 42, para cerrar el primer acto con cero a tres a su favor. Su fueron al descanso con el triunfo casi asegurado.

En la segunda mitad continuó la tónica del dominio de los de Monchi que consiguieron ampliar su ventaja en el minuto 63, merced a un tanto conseguido de nuevo por Pedro Carrión, para que Olmedo, en el 77, pusiese el cero a cinco en el marcador y Carlos Muños, de una increíble vaselina, lograse el sexto gol. Los azulinos continúan imparables en su objetivo de amarrar el ascenso lo antes posible.