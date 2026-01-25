El Virgili Cádiz, compuesto y sin partido

El CD Virgili Cádiz no pudo disputar el partido correspondiente a la 18ª jornada del campeonato liguero ante el Imperio Los Rosales, previsto para las 15:30 horas del pasado sábado en el pabellón Guillermo Molina Ríos de Ceuta, debido a un aplazamiento forzado comunicado de forma repentina por la Real Federación Española de Fútbol.

La expedición gaditana partió por la mañana hacia Ceuta con total normalidad, cumpliendo los horarios establecidos para la disputa del encuentro y con toda la organización y logística habitual de este tipo de desplazamientos.

A las 12:45 horas, ya con el CD Virgili Cádiz en el Pabellón Guillermo Molina Ríos, el Instituto Ceutí de Deportes informó públicamente, a través de sus canales oficiales, del cierre inmediato de la instalación "hasta nuevo aviso", tras activarse la alerta amarilla por viento en Ceuta a partir de las 13:00 horas

El club gaditano esperó en la instalación la confirmación oficial de suspensión del partido por parte de la RFEF, algo que se produjo mediante correo electrónico a las 13:43 horas, recibiendo la resolución del aplazamiento por parte del Juez Único de Competiciones No Profesionales del aplazamiento, Rafael Alonso Martínez, a las 17:43 horas, e instando a ambos clubes a proponer, de mutuo acuerdo, nueva fecha de celebración del encuentro.

Una vez confirmada la decisión, la Real Federación Española de Fútbol gestionó el adelanto del barco de regreso para los jugadores, técnicos y personal desplazado del CD Virgili Cádiz, que inicialmente estaba previsto para las 19:30 horas y finalmente se produjo a las 16:00 horas tras autorizar "de forma excepcional" el cambio.

Desde el CD Virgili Cádiz se lamenta profundamente la situación vivida en Ceuta, donde el equipo, ya presente en la instalación, se vio sorprendido por una comunicación del Instituto Ceutí de Deportes "sin margen de maniobra y sin aviso previo", generando un importante perjuicio económico al obligar al club a asumir por partida doble los costes de un desplazamiento que, con una información a tiempo, podría haberse evitado. Ante estas circunstancias, el club se reserva el derecho a emprender las acciones que considere oportunas para reclamar los daños ocasionados por esta falta de coordinación institucional.