La V Cronometrada de Benamahoma se celebrará los días 14 y 15 de febrero

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal, ha presentado este lunes la quinta edición de la prueba deportiva Cronometrada de Benamahoma (Grazalema), que tendrá lugar los próximos 14 y 15 de febrero –sábado y domingo, respectivamente-. Vidal ha estado acompañado en esta comparecencia por el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García; la delegada de dicho Ayuntamiento en Benamahoma, Mamen Fernández; el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso; y por el director deportivo de Escudería Sur -entidad organizadora de la competición-, Francisco García Galera.

La Cronometrada de Benamahoma es la primera competición del calendario anual automovilístico a nivel andaluz y a nivel provincial. Javier Vidal ha expuesto que la prueba pone en valor la zona en la que se realiza, aportando un importante "impulso económico" al territorio, así como "de imagen hacia el exterior", algo que en el caso concreto de la Sierra de Cádiz adquiere aún más relevancia.

El presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, ha destacado que la Cronometrada de Benamahoma cuenta con "unos de los paisajes más bonitos". En esta misma línea, el director deportivo de la entidad organizadora de esta Cronometrada, Escudería Sur, informa de que se trata de 1,2 kilómetros de recorrido "con zonas espectaculares". García Galera añade que, pese a parecer una prueba corta, "es muy intensa y divertida, y la presencia de los car cross –vehículos monoplaza de competición- animará las cunetas". Se prevé que en torno al 40% de los vehículos que se inscriban sean car cross.

En la rueda de prensa para presentar esta Cronometrada se ha explicado también que la prueba reúne a un gran número de personas. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 9 de febrero. La organización, basándose en la experiencia de ediciones anteriores, calcula que los participantes rondarán la veintena. En cuanto al público, la Federación Andaluza de Automovilismo estima que una competición de este tipo suele convocar en torno al millar de asistentes.

Los responsables municipales de poblaciones implicadas en dicha Cronometrada, Carlos García y Mamen Fernández, han subrayado el impacto que pruebas de este tipo tienen para el turismo de su zona. La delegada del Ayuntamiento de Grazalema en Benamahoma ha agradecido a Escudería Sur que apueste por los pequeños municipios para este tipo de pruebas. Por su parte, el regidor de Grazalema ha incidido en que este tipo de eventos deportivos "casa mucho con la estrategia del municipio" en materia turística, así como contribuye a reforzar su "imagen de marca". En palabras de García, "también ayuda a esa tarea permanente que tenemos los municipios de que la vida siga siendo posible en el entorno rural" y, en su opinión, iniciativas como estas contribuyen a que los pueblos sigan siendo lugares "vivos".

El sábado 14 de febrero, a las 12:30 horas, se cerrará la carretera A-372 (El Bosque-Grazalema) y sobre las 14:00 horas se iniciará la primera fase de carrera. Constará de entrenamientos y dos o tres mangas –partes en las que está dividida la competición- oficiales. En torno a las 19:00 horas concluirá esta jornada, tras la que habrá una entrega de premios. El domingo 15 de febrero se cerrará la carretera a las 9:15 horas, y a las 10:30 comenzará la carrera. De nuevo, entrenamientos y tres mangas para concluir sobre las 13:30 horas, y a continuación celebrar la segunda entrega de premios.

Para más información sobre esta prueba se puede consultar su apartado específico en la web de Escudería Sur: https://www.escuderiasur.net/Crono_Benamahoma/index.html