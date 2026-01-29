Tres medallas para el Bahía de Cádiz en el Andaluz sub'23

La localidad malagueña de Antequera acogió el Campeonato de Andalucía sub'23 de Pista Corta, celebrado en la pista del Centro de Tecnificación de Atletismo de esa localidad, que en esta ocasión se convirtió en la sede de este Andaluz.

El Club Atletismo Bahía de Cádiz obtuvo tres medallas por parte de Laura Andrade Rivero, en lanzamiento de peso, que se proclamó subcampeona de Andalucía con 10.13 metros; Julia Amado Martos, en la misma prueba, tercera clasificada con una marca de 9.45 metros; y Alberto Martínez de Morentín Franco, en la prueba de salto de longitud, se subió a lo más alto del podio con un salto de 7.52 metros.

El resto de posiciones y marcas fueron los siguientes: Sara Alonso Fernández, en 60 metros lisos, 13ª clasificada, y en 200 metros lisos, 9ª clasificada. Annabelle Guenther, en 60 metros vallas, sexta clasificada. Andrea Peña Camacho, en 800 metros lisos, cuarta clasificada. Y, por último, Ignacio Sánchez Medina, en 800 metros lisos, acabó sexto.

En cuanto al Campeonato de Andalucía de Marcha en Ruta, XXXVIII Gran Premio Marcha Guadix 'XIX Memorial Manuel Alcalde', disputado en la localidad granadina de Guadix, Rafael Linares García, en la prueba de 10 kilómetros de la categoría sub'23, logró la medalla de bronce con una marca de 54.17.