Punto agridulce para el Chiclana CF en el feudo del Sevilla C (1-1)

El Chiclana CF se tuvo que conformar con un punto en su visita a la capital sevillana, donde llegó al minuto 89 con ventaja en el marcador. Sin embargo, una falta de concentración en la marca dio paso al empate en el 90’.

El primer periodo fue de mayor preocupación por salvaguardar la portería, pues a los dos conjuntos les costó tener frescura para ver de cerca a los porteros. Mucho centrocampismo en un terreno de juego rápido debido a la lluvia.

Tras el paso por vestuarios el equipo de Cortijo estuvo más decidido y le llegó la gloria con un golazo de Dani Guerrero, que enganchó una volea con la zurda desde el borde del área.

Pero lo que parecía una victoria quedó en un empate tras el saque de una falta que Soriano cabeceó en el segundo palo en un claro fallo en la marca.

Por otro lado, el Chiclana CF ha incorporado al portero Nico Garnés, de 24 años, que procede del St Joseph’s FC de Gibraltar.

Ficha técnica

Sevilla C (1): Rayaan, Soriano, Leo, Marc Fernández (Torres, 89’), Manu Arenas (Dani Da Costa, 89’), Bornes, Romero (Arnaudis, 74’), Naranjo, Carlos Sánchez (Sergio Veces, 74’), Dima y Romeo (Dani Herrera, 64’).

Chiclana CF (1): Brian Jaén, Marcos Herrera, Jaime, Pecci, Ángel Martínez, Javi Pérez, Álex Bernal (Sergio Alba, 70’), Carri, Diego (José Manuel, 85’), Adri Pascual (Lacida, 59’) y Dani Guerrero.

Goles: 0-1 (87’) Dani Guerrero. 1-1 (90’) Soriano.

Árbitro: Ochoa Romacho. Mostró cartulina amarilla a los locales Romero y Bornes, y a los visitantes Adri Pascual, Jaime, Pecci, Ángel Martínez y Lacida.

Incidencias: Partido disputado en la Ciudad Deportiva del Sevilla FC.